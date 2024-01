Pallanuoto, Europei 2024: risultati e classifiche. Tutto facile per la Serbia in Division II

Si aprono gli Europei di pallanuoto al maschile in Croazia anche per la Division II. Formula diversa quest’anno per la manifestazione continentale, che vede i Gironi C e D disputare un mini torneo a parte per poi passare dagli ottavi di finale e ricongiungersi con gli altri raggruppamenti. Spazio anche alla Serbia che oggi non ha avuto freni contro Israele, successo per 22-1.

Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni e le graduatorie aggiornate.

RISULTATI DI OGGI EUROPEI PALLANUOTO 2024

1^ giornata – Divisione II – 5 gennaio

Girone C – Zagabria

17.00 SERBIA-ISRAELE 22-1

19.00 GERMANIA-MALTA 18-13

Girone D – Dubrovnik

17.45 SLOVACCHIA-SLOVENIA 11-7

20.15 OLANDA-ROMANIA 8-12

CLASSIFICHE

Girone A

Montenegro 2

Croazia 2

Spagna 1

Francia 1

Girone B

Italia 3

Grecia 3

Ungheria 0

Georgia 0

Girone C

Serbia 3

Germania 3

Israele 0

Malta 0

Girone D

Slovacchia 3

Romania 3

Olanda 0

Slovenia 0

Foto di Francesco Pasquale Mesiano / DBM

