Pallanuoto, Europei 2024: per il Settebello oggi la sfida decisiva con la Grecia che vale il primo posto

Nessun calcolo nel mondo della pallanuoto, si gioca sempre per vincere, tanto prima o poi tutti gli avversari sono da affrontare. In palio nella sfida tra Italia e Grecia oggi c’è il primo posto del Girone B agli Europei di pallanuoto maschile in Croazia. Sullo sfondo c’è la qualificazione ai quarti di finale, ma anche lo scontro con la Serbia, reduce dalla Division II.

A presentare la sfida Sandro Campagna: “La Grecia che è il peggior avversario che si possa incontrare in questo momento ma al tempo stesso il migliore per noi che vogliamo continuare a crescere. Vicecampione del mondo, formata da ottimi centri, grandi difensori e tiratori da fuori: è una squadra completa”.

Gli ellenici con il secondo posto ai Mondiali di Fukuoka hanno già agguantato il pass olimpico e hanno dimostrato di essere tornati ai fasti di qualche anno fa. Tanti i nomi conosciuti della rosa: dal centroboa Kostas Kakaris, ora alla Pro Recco, all’ex Brescia Dimitris Nikolaidis, fino ad arrivare alla stella Ioannis Fountoulis.

Le due squadre non si affrontano in una partita ufficiale dal Mondiale del 2022 a Budapest: sfida ricca di tensione quella nella quale il Settebello riuscì a prevalere di misura agguantando poi la finalissima. In ogni caso il confronto è un grande classico della pallanuoto e sarà sicuramente ricco di spettacolo.

Foto di Francesco Pasquale Mesiano / DBM

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...