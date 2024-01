Pallanuoto, Europei 2024: le convocate del Setterosa a caccia del pass per Parigi

Tutto pronto per gli Europei di pallanuoto al femminile, che metteranno in palio un pass verso i Giochi Olimpici di Parigi. Appuntamento in Olanda, ad Eindhoven, da venerdì (ricordiamo che in un primo momento la manifestazione si sarebbe dovuta svolgere in Israele, poi l’obbligatorio cambio di sede).

Il Setterosa si presenta nei Paesi Bassi con discrete ambizioni ed una crescita costante negli ultimi appuntamenti: oggi il commissario tecnico Carlo Silipo ha annunciato la rosa delle convocate.

Le convocate: Silvia Avegno (CN Matarò), Sofia Giustini (Sabadel), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Giuseppina Condorelli, Dafne Bettini e Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte).

Le parole del ct: “Andremo in Olanda comunque in sedici per continuare a lavorare in vista dei Mondiali di Doha. Cocchiere, che ha avuto quest’infortunio durante il common training con gli Usa ad Ostia, avrà così l’opportunità di allenarsi, di recuperare e di stare con il gruppo. La squadra ha lavorato bene e la condizione sta crescendo di giorno in giorno. L’obiettivo è di arrivare al meglio ai match del 6 contro la Francia e del 7 contro la Spagna che dovrebbero essere decisive, per chiudere in testa il girone; se ciò non dovesse accadere, però, non sarebbe un dramma perchè questa squadra ha dimostrato di tenere testa a tutte le nazionali più forti. Sarebbe importantissimo arrivare al pass olimpico ma ragioneremo partita per partita, senza troppe pressioni”.

Foto: Lapresse

