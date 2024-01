Pallanuoto, Europei 2024: le favorite. Squadre senza pass olimpico più “affamate” di Ungheria e Grecia?

Tutto pronto per gli Europei di pallanuoto maschile che scatteranno domani, tra Zagabria e Dubrovnik, in Croazia (ricordiamo che in principio erano programmati in Israele, ma obbligatorio è stato il cambio di sede).

Fondamentale, in una stagione così lunga come questo 2024, sapere che in palio c’è un pass olimpico e che due sono stati già conquistati ai Mondiali di Fukuoka. Poi l’altra chance sarà ai Mondiali di Doha, in programma il mese prossimo. Annata intensissima che porterà verso i Giochi di Parigi.

Proprio Ungheria e Grecia, le finaliste della manifestazione iridata in Giappone lo scorso agosto, avranno sicuramente preferito concentrare la preparazione in vista delle Olimpiadi, non puntando tutto su queste rassegne di inizio anno. Essendo oro e argento mondiale fanno sempre paura, ma non partiranno favorite.

Occhio dunque alle altre: a partire dalla Spagna. I campioni del mondo 2022 vogliono agguantare il biglietto a Cinque Cerchi e probabilmente partono in prima posizione nella potenziale griglia di partenza. Da seguire anche la Serbia, che sembra iniziare a tornare sui fasti degli scorsi quadrienni, mentre i campioni in carica sono i croati beniamini del pubblico, vincitori due anni fa proprio in casa (a Spalato).

E l’Italia? Gli azzurri, argento Mondiale a Budapest due anni fa, hanno leggermente deluso a Fukuoka, ma ripresentano la stessa rosa presente in terra nipponica. Tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con le superpotenze, a caccia di un titolo europeo che manca dal lontanissimo 1995.

