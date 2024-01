Pallanuoto, Europei 2024: le avversarie del girone dell’Italia. Ungheria e Grecia fanno paura

Si inizia a far sul serio. Stagione lunghissima e ricca di eventi quella che si appresta a partire per la pallanuoto: si comincia subito con gli Europei, in principio previsti in Israele, e spostati al maschile in Croazia tra Zagabria e Dubrovnik.

Sorteggio sfavorevole in casa Italia: gli azzurri di Sandro Campagna, a caccia del pass olimpico per Parigi (uno solo in palio nella rassegna continentale), hanno pescato il Girone B della Division 1, nel quale sono inserite anche Ungheria, Grecia e Georgia.

La formula prevede che le prime due dei raggruppamenti A e B conquistino l’accesso diretto ai quarti di finale, mentre la terza e la quarta se la vedranno agli ottavi contro le prime due dei Gironi C e D (in questi anche lo spauracchio Serbia).

Fondamentale dunque cogliere uno dei primi due posti, anche se non sarà facile: la Georgia non spaventa, ma Ungheria e Grecia sono le due squadre finaliste dei Mondiali di Fukuoka, con i magiari che si sono imposti ai rigori. Da dire che il pass olimpico già acquisito potrebbe far varare le due compagini su una scelta più conservativa a livello di preparazione, puntando dritto su Parigi. In ogni caso non saranno partite semplici e bisognerà portarne a casa almeno una delle due.

