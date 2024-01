Pallanuoto, Carlo Silipo: “Chiesta personalità in difesa, voglio più cattiveria in attacco”

L’Italia ha sconfitto la Francia per 12-6 agli Europei 2023 di pallanuoto femminile. Il Setterosa si è imposto senza strafare contro le emergenti transalpine e ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva in questa rassegna continentale dopo quella contro Israele all’esordio. Le azzurre si giocheranno il primo posto nel girone nello scontro diretto di domani contro la Spagna, importante da vincere per avere un quarto di finale sulla carta più agevole.

Il CT Carlo Silipo ha analizzato la partita ai microfoni della Rai: “Ho chiesto maggiore attenzione, presenza e personalità nella fase difensiva: le ragazze si sono comportate bene. Vorrei maggiore cattiveria agonistica da parte di qualcuno in attacco. Siamo in una fase di crescita, domani saremo ancora meglio“.

Il Commissario Tecnico si è propiettato verso la sfida cruciale contro la Spagna: “Domani ci aspetta la partita più difficile contro la Spagna, che ci potrebbe fare trovare un quarto di finale un poco più semplice. La Spagna è una squadra di grande esperienza, forte in ogni reparto. Dobbiamo fare la partita partita soprattutto in fase difensiva perché davanti sono micidiali con esterni e centroboa. Domani sarà ancora più importante la fase difensiva“.

Foto: Photo LiveMedia/Luigi Mariani

