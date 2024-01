Pallanuoto, Campagna cauto: “La difesa può fare la differenza. Aspetto la Grecia per capire”

L’Italia ha sconfitto la Georgia con un sonoro 22-5 nel match d’apertura degli Europei 2024 di pallanuoto. Ottimo esordio per il Settebello, che ha soppiantato l’avversario nel corso di una partita mai stata in discussione. La nostra Nazionale ha incominciato nel miglior modo possibile il proprio cammino a Zagabria (Croazia) e guarda con ottimismo alle prossime sfide contro Grecia e Ungheria.

Il CT Sandro Campagna ha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai: “Abbiamo fatto un’ottima difesa, abbiamo preso gol solo con l’uomo in più. Nel finale c’è stato del legittimo rilassamento. La difesa è la migliore indicazione avuta nelle ultime sei amichevoli e in questi giorni abbiamo lavorato per perfezionarla. Avere una forte difesa creerà grandi vantaggi. Gli attacchi faticano un pochino, non tutti sono al meglio”.

Tra un paio di giorni gli azzurri torneranno in acqua per incrociare la Grecia in un match che dirà molto sulle sorti del gruppo A. Il Commissario Tecnico ha annotato l’importanza di quella sfida: “Quella con la Grecia è la partita che voglio giocare, è un test importante, nei ruoli importanti hanno tutto, forse gli manca un mancino. Hanno il miglior difensore del mondo e due centri fantastici. La reputo una delle squadre più complete del torneo. Oggi mi è piaciuto tutto, va bene anche il rilassamento finale, mi dispiace solo per un paio di gol presi”.

Foto: Giorgio Scala DBM Federnuoto

