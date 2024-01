Pallamano: in Serie A Gold successi per Secchia Rubiera, Black Devils e Conversano

La prima parte della 13esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2023-2024 della pallamano maschile nostrana è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nelle gare quattro gare in agenda.

Da registrare ci sono tre vittorie: quella del Secchia Rubiera per 36-30 sul Teamnetwork Albatro, il successo degli Alperia Black Devils, con score conclusivo di 35-29 sul Fasano, e il 28-22 con cui il Conversano si è sbarazzato del Bolzano.

A questi risultati va aggiunto il pareggio fra Pressano e Sparer Eppan: un intenso 30-30.

Il programma di questo turno, decisivo, essendo l’ultimo del girone d’andata, per determinare anche il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia 2024 si completerà fra martedì 16 gennaio, con Carpi-Cassano Magnago, e mercoledì 24 gennaio, con Macagi Cingoli-Raimond Ego Sassari e Brixen-Trieste.

Foto: Isabella Gandolfi)

