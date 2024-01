Pallamano, l’Italia pareggia il secondo test amichevole. Con il Berna finisce 36-36

Dopo aver vinto la prima amichevole del training camp fra Germania e Svizzera, la Nazionale italiana maschile di pallamano conserva la sua imbattibilità nel secondo test. Gli azzurri, infatti, nel pomeriggio di oggi hanno giocato contro il Berna, la squadra della capitale elvetica, impattando 36-36 la sfida contro i rossocrociati, dopo essersi trovati sotto 18-17 al termine del primo tempo.

Miglior marcatore della selezione tricolore Mikael Helmersson, con 8 reti, in una gara che ha visto anche le buone prove di Gabriele Sontacchi e Christian Manojlovic. Ora la squadra proseguirà il proprio raduno ad Albstadt, in Germania, per poi sfidare domenica mattina (ore 10.00) la formazione del Balingen-Weilstetten, squadra facente parte della Bundesliga, per il terzo ed ultimo test amichevole in calendario.

Di seguito il tabellino del match odierno ed il recap dei tre test amichevoli, fra quelli giocati e quello da disputare.

Venerdì 12 gennaio | Berna (SUI) | h 16:30 | BSV Bern – Italia 36-36 (p.t. 18-17)

BSV Bern: Eggimann, Jauer, Weib 7, Spring 2, Ferrante, Weingratner 4, Wanner 2, Strahm, Nystrom 2, Arn 3, Allemann 5, Bringolf 1, Berisha 10, Gantner, Hirt. All: Martin Rubin.

Italia: Ebner, Rihai, Pavani, Prantner 3, De Angelis 3, Arcieri 2, Mengon S. 3, Savini, Mengon M. 2, Helmersson 8, Sontacchi 3, Aldini 1, Magro, Manojlovic 4, Strappini 1, D’Antino 1, Moretti 5. All: Riccardo Trillini.

10 gennaio h 19:00 Backnang (GER) Oppenweiler-Backnang – Italia 33-39 12 gennaio h 16:30 Berna (SUI) BSV Bern – Italia 36-36 14 gennaio h 10:00 Balingen (GER) Balingen-Weilstetten – Italia

Foto: FIGH / Alexander Becher

