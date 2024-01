Pallamano: le Finals della Coppa Italia 2024 si giocheranno al Play Hall di Riccione

Mentre la nazionale italiana maschile è impegnata in un training camp in Germania, i campionati nazionali procedono dopo la sosta di fine 2023, la Federazione Italiana Giuoco Handball ha annunciato un’importante novità per quanto riguarda la Coppa Italia 2024.

Le Finals del secondo trofeo nazionale infatti si giocheranno, tanto a livello femminile quanto a quello maschile, al Play Hall di Riccione dall’1 al 4 febbraio prossimi.

Final8 Femminile, con un quadro di squadre definito, e Final8 maschile, con la line-up delle formazioni che sarà ufficiale dopo la conclusione effettiva della 13esima giornata (che si disputerà fra il 13 e il 24 gennaio).

Gli abbinamenti della Final8 di Coppa Italia femminile:

Cassano Magnago – Venplast Dossobuono

Jomi Salerno – Teramo

AC Life Style Erice – Casalgrande Padana

Cassa Rurale Pontinia – Brixen Südtirol

Riguardo al calendario – si legge nella nota FIGH – le gare dei quarti di finale saranno suddivise tra 1 e 2 febbraio: nella prima giornata si disputeranno le partite relative agli incroci 2°-7° e 1°-8°, seguite il giorno dopo dagli incroci 4°-5° e 3°-6°, tutti derivanti della classifica dei rispettivi campionati. Per i quarti, come anche per le semifinali del 3 febbraio, le partite saranno distribuite tra le ore 14:00, le ore 16:00, le ore 18:00 e le 20:00, conservando l’alternanza tra sfide femminili e maschili. Il programma orario del 4 febbraio, giornata conclusiva dela competizione, verrà comunicato in seguito e stabilito sulla base della copertura televisiva.

