Pallamano, Europei 2024: la Svizzera ferma la Francia, l’Islanda batte il Montenegro. Germania ok

Una nuova giornata della prima fase degli Europei 2024 maschili di pallamano è andata in archivio, in Germania. Sei erano le partite in agenda: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Si parte subito da un risultato a sorpresa: il 26-26 con cui la Svizzera ha bloccato la Francia sul pari; che ha fatto il paio con il 28-28 fra Croazia e Austria.

Poi due gare pesanti, concluse con il minimo scarto: Islanda-Montenegro 31-30 e Ungheria-Serbia 28-27.

Infine due incontri dove le big continentali l’hanno fatta da padrona: Germania-Macedonia del Nord 34-25 e Spagna-Romania 36-24.

Foto: Lapresse

