Pallamano, Europei 2024: il Main Round si conclude con le vittorie di Islanda, Francia e Croazia

Gli Europei maschili 2024 di pallamano hanno chiuso anche il loro Main Round. Le ultime tre partite in agenda di questa fase hanno decretato altri tre risultati che concorrono alla formazione poi degli incontri conclusivi per i piazzamenti dal primo al sesto posto, ovviamente comprensivi di semifinali e della finalissima. Andiamo a vedere come sono andate le cose in questo mercoledì 24 gennaio.

Nella prima partita della giornata l’Islanda è riuscita a superare 26-24 l’Austria, in un match molto combattuto dove a fare la differenza sono state le 15 reti complessive messe a segno dal duo Gudjonsson e Palmarsson.

Nell’incontro centrale del programma odierno invece, la Francia l’ha spuntata 35-32 sull’Ungheria. Transalpini incontenibili anche per i magiari, come ha fatto capire il primo tempo del match, chiuso sul 20-18, e poi la ripresa. Miglior marcatore del match Remili, con 7 gol.

Infine la sconfitta della Germania, padrona di casa, contro la Croatia, per 24-30. Balcanici bravi a prendersi una soddisfazione, al netto del fatto che i teutonici giocassero con una formazione meno motivata e rimaneggiata, vista la comunque certa qualificazione alle semifinali, ribaltando le cose dopo un primo tempo chiuso sotto 14-13.

Gli Europei 2024 si prendono una pausa. Il programma riprenderà venerdì 26 gennaio con la finale valida per il 5-6° posto, che anticiperà poi le semifinali.

Foto: Lapresse