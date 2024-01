Pagelle superG Wengen: Sarrazin batte Odermatt, tanta Italia nelle prime posizioni

PAGELLE SUPERG MASCHILE WENGEN 2024

Venerdì 12 gennaio

Cyprien Sarrazin, 10: impeccabile il francese, solo con una prova perfetta si poteva battere il fenomeno Odermatt. Il transalpino fa segnare il miglior tempo in tre settori di cinque, facendo la differenza soprattutto in partenza e in fase di spinta. Ormai il duello nella velocità è tra loro due, con il classe 1994 che oggi trova la prima vittoria in Coppa del Mondo in superG.

Guglielmo Bosca, 8.5: finalmente un nome nuovo azzurro nella top-5! Il classe 1993 tira fuori dal cilindro una manche strepitosa, praticamente priva di errori; per lui è nettamente il miglior risultato in Coppa del Mondo in carriera, migliorando il 10° posto che aveva ottenuto in Val Gardena. Bosca rimane fuori dal podio per appena dieci centesimi, dove li ha persi? Nelle ultime due curve, dove ‘Gugu’ fa segnare il tredicesimo parziale.

Marco Odermatt, 8: chi di 58 centesimi ferisce, di 58 centesimi perisce. Tra i primi due il divario è esattamente uguale a quello di ieri, con lo svizzero che oggi non riesce a fare la differenza alla Kernrn-S (resa più semplice grazie agli sci da superG). L’elvetico è più sporco e meno veloce nella parte bassa di Wengen rispetto a ieri. Uno a uno e palla al centro, domani la “bella” per vedere chi sarà incoronato re del Lauberhorn.

Aleksander Aamodt Kilde, 7.5: miglior parziale nella Kernen-S, luce verde di sette centesimi dopo due intermedi e poi tanta fatica. Probabilmente la condizione fisica non è delle migliori, qualche sbavatura qua e la per il norvegese, dominatore l’anno scorso a Wengen. La fortuna è anche dalla sua parte, rimane sul podio per una manciata di centesimi nei confronti di Paris e Bosca.

Dominik Paris e Mattia Casse, 7: erano due sueprG che non riusciva a marcare punti, oggi invece arriva il risultato di peso. Il podio sfuma sempre nel solito punto, il passaggio per lui più critico dell’intero Circo Bianco: la Kernen-S. SuperG più anonimo per Mattia Casse, che alla fine però rimane agganciato alla decima piazza e può limare diversi particolari per la gara di sabato. Attacco alla top-3 rimandato a domani per ‘Domme’ e per l’Italia, nel giorno della vera discesa completa del Lauberhorn.

Vincent Kriechmayr, 5: indietro il campione austriaco che non va oltre l’undicesima posizione. Feeling mai nato per lui con Wengen questa stagione. Male in generale tutta l’Austria, con il migliore del Wunder Team che è Stefan Babinsky, sesto a fine gara. Domani sarà una nuova alba, anche se renderla vittoriosa, viste le premesse, si annuncia una missione quasi impossibile.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...