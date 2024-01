Chi è Guglielmo Bosca, l'azzurro 5° a Wengen che è maturato per gradi. Ed il fratello...

Guglielmo Bosca è stato grande protagonista nel superG di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurro, sceso con il pettorale numero 5 sulla mitica pista del Lauberhorn, è riuscito a conquistare un pregevole quinto posto con un ritardo di 1.16 dal francese Cyprien Sarrazin. Il podio era lontano soltanto 16 centesimi, ovvero quelli che lo hanno separato dal norvegese Aleksander Kilde dopo 1:48.91 di grande fatica sull’iconica pista svizzera.

Guglielmo Bosca ha 30 anni (è nato il 5 giugno 1993) e oggi ha ottenuto il miglior risultato della propria carriera nel massimo circuito internazionale itinerante: non era mai entrato in top-5 e vantava soltanto tre top-10 (nono nella discesa di Kvitfjell il 4 marzo 2022, nono nel superG di Cortina d’Ampezzo il 29 gennaio 2023, decimo nel superG dello scorso 15 dicembre in Val Gardena). Va però annotato che il nativo di Milano, che vanta anche cinque podi in Coppa Europa e che ha preso parte ai Mondiali per la prima volta nel 2023 (26mo in superG), ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dalle competizioni.

Guglielmo Bosca, che ha esordito in Coppa del Mondo nel 2016 e che vanta venti piazzamenti in zona punti, aveva rimediato la frattura esposta di tibia e perone della gamba sinistra nel 2017 dopo il superG di Coppa Europa a Reiteralm, accompagnata da un problema vascolare che rischiava di creargli la necrosi della gamba sinistra: dovette sostenere ben sette operazioni e si ripresentò al cancelletto di partenza soltanto due anni più tardi.

Il ribattezzato Gugu, tesserato per l’Esercito, si procurò poi un trauma distorsivo al ginocchio destro durante la prima prova di Bormio nel dicembre del 2020, anche se in quell’occasione ritornò dopo poche settimane. Guglielmo Bosca è il fratello minore di Giulio Giovanni Bosca, 33enne che attualmente ricopre il ruolo di commentatore tecnico della Rai per le gare di sci alpino femminile e che ha preso parte alla Coppa del Mondo (il suo miglior risultato è il 18mo posto nel gigante di Kranjska Gora del 3 marzo 2018).

Foto: Lapresse

