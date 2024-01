Pagelle superG Cortina oggi: Gut-Behrami pennella, Goggia fa il massimo, Brignone pasticcia

PAGELLE SUPERG CORTINA

Domenica 28 gennaio

LARA GUT-BEHRAMI 10: dominante. Oggi davvero non c’era partita. Nel tratto centrale, quello dei curvoni, ha pennellato lasciando volare i suoi sci. Sta attraversando un ottimo momento di forma e oggi lo ha ribadito con forza.

STEPHANIE VENIER 8.5: anche l’austriaca è in un magic moment dopo troppi alti e bassi. Oggi è l’unica a dare davvero del filo da torcere a Lara Gut-Behrami. Parte sui tempi della svizzera, quindi limita i danni laddove ha fatto la differenza. Nel finale non molla e si ferma a soli 21 centesimi. Chapeaux.

ROMANE MIRADOLI 7.5: la francese piazza un grande risultato e, per la prima parte del suo superG, minaccia il primo posto di Lara Gut-Behrami. Una prova di spessore per la transalpina che continua a regalare sprazzi importanti.

RAGNHILD MOWINCKEL 7: dopo la vittoria di ieri, oggi la norvegese cercava il bis. Non le riesce per 53 centesimi, al termine di una prova che l’ha vista perdere troppo terreno nel tratto conclusivo. Si sta ritrovando e Cortina lo ha ampiamente confermato.

SOFIA GOGGIA 6.5: si ferma a 58 centesimi dalla vetta ed a 17 dal podio. Un superG molto tecnico non la limita, anzi, e mette in mostra una ottima prova. Non arriva il terzo podio consecutivo del suo weekend, ma gli spunti positivi non mancano.

MARTA BASSINO 6.5: mezzo voto in più perché si tratta di un sesto posto che significa molto. Appena tagliato il traguardo esulta e ne ha ben donde. Si ferma a 75 centesimi da Lara Gut-Behrami ed a 17 da Sofia Goggia e lo fa con una prova da vera Marta Bassino.

FEDERICA BRIGNONE 5.5: oggi la tracciatura poteva favorire la sua abilità nei curvoni, invece non va oltre la nona posizione a 1.30. Spreca proprio nelle sezioni più da conduzione, specialmente alla “Delta”. Dopo un avvio di stagione nel quale volava in ogni gara, ora non riesce a mettere assieme ogni settore con frequenza.

Foto: LaPresse