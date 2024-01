Pagelle slalom Jasna oggi: Shiffrin sa solo vincere, Ljutic sbalordisce, Peterlini salva l’Italia

PAGELLE SLALOM JASNA

Domenica 21 gennaio

MIKAELA SHIFFRIN 9: la statunitense vince, ma che paura! Tutti si aspettavano un suo monologo incontrastato, vista l’assenza della padrona di casa Petra Vlhova, invece la nativa di Vail ha dovuto veramente spingere fino all’ultimo metro per superare Zrinka Ljutic. Vince per soli 14 centesimi. Mette in ghiaccio la sua ennesima Sfera di Cristallo e la Coppa di slalom. Successo numero 95 della carriera, 150° podio. What else?

ZRINKA LJUTIC 9: manca il primo successo in carriera per soli 14 centesimi, ma il futuro è nelle sue mani. La croata, che tra 5 giorni spegnerà 20 candeline, sta diventando sempre più una certezza tra i rapid gates. Anche oggi a Jasna impressiona. Nella prima manche è l’unica a rimanere nelle vicinanze di Mikaela Shiffrin, che aveva rifilato distacchi abissali a tutte. Nella seconda spinge ancora di più e punta al successo. Talento e carattere. Il Circo Bianco ha una nuova protagonista assoluta.

ANNA SWENN LARSSON 7: centra un podio molto positivo a 81 centesimi dalla vittoria. L’esperta svedese classe 1991 continua a confermarsi ai piani alti tra i pali stretti. Le manca solo maggior continuità tra le due manche.

CAMILLE RAST 8: la svizzera classe 1999 non ha intenzione di fermare la propria crescita. Anche oggi a Jasna è eccellente. Dopo una prima manche di alto livello, riesce a fare anche meglio nella seconda e manca il podio per soli 9 centesimi. Se Ljutic brilla, Rast non è da meno.

MELANIE MEILLARD 7: parte con il pettorale numero 20 e nella prima manche è da podio. Nella seconda prova lascia qualche decimo di troppo e si ferma in quinta piazza, ma mette a segno punti pesanti.

DZENIFERA GERMANE 7.5: la giovane lettone classe 2003, dopo essersi segnalata alla grande in Coppa Europa, ora lo fa anche al piano superiore. Oggi entra facilmente nella top 10 con un ottavo posto di assoluto spessore. Lo slalom ha trovato un’altra nuova stella.

MARTINA PETERLINI 6.5: l’unica azzurra al traguardo. Chiude 12a e, visto l’andazzo dell’Italia tra i pali stretti, è grasso che cola. Un piccolo raggio di sole in un’annata disastrosa per il movimento azzurro nello slalom.

