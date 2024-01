Ordine d’arrivo sci alpino, risultati superG Wengen 2024: Sarrazin vince, Paris e Bosca a un soffio dal podio

Cyprien Sarrazin ha vinto il superG di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il francese ha confezionato una prestazione davvero impeccabile sulla mitica pista del Lauberhorn e si è imposto in maniera perentoria con il tempo di 1:47.75. Sceso con il pettorale numero 3 sulla pista svizzera, il transalpino è riuscito a battere il padrone di casa Marco Odermatt e a conquistare un risultato di enorme prestigio dopo il sigillo ottenuto in discesa a Bormio.

Il leader della classifica generale si è inchinato per 58 centesimi, mentre il norvegese Aleksander Kilde ha completato il podio con un ritardo di un secondo. Gli italiani si sono accomodati ai piedi del podio. Dominik Paris ha concluso in quarta posizione, ad appena sei centesimi da Kilde. Guglielmo Bosca ha ottenuto il miglior risultato della carriera e ha terminato in quinta piazza a 1.16 dal vincitore. Mattia Casse ha chiuso la top-10 a 1.62.

Di seguito l’ordine d’arrivo del superG maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Domani altro spettacolo in terra elvetica con l’iconica discesa dalla vetta, grande Classica del Circo Bianco. Il fine settimana di gare si concluderà domenica con uno slalom.

ORDINE ARRIVO SUPERG WENGEN

1 3 3 SARRAZIN Cyprien FRA 1:47.75 17.45 (1) 28.17 (3) 32.19 (1) 12.71 (1) 17.23 (3) 2 10 10 ODERMATT Marco SUI 1:48.33 +0.58 +0.30 (11) +0.01 (4) +0.19 (2) +0.15 (5) -0.07 (1) 3 13 13 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:48.75 +1.00 +0.23 (3) -0.30 (1) +0.50 (12) +0.39 (19) +0.18 (7) 4 18 18 PARIS Dominik ITA 1:48.81 +1.06 +0.28 (8) +0.36 (15) +0.34 (5) +0.09 (4) -0.01 (2) 5 5 5 BOSCA Guglielmo ITA 1:48.91 +1.16 +0.30 (11) +0.05 (5) +0.32 (4) +0.17 (6) +0.32 (16) 6 9 9 BABINSKY Stefan AUT 1:49.03 +1.28 +0.50 (38) +0.19 (8) +0.35 (6) +0.05 (3) +0.19 (8) 7 8 8 MURISIER Justin SUI 1:49.13 +1.38 +0.27 (6) -0.02 (2) +0.82 (28) +0.20 (9) +0.11 (5) 8 11 11 HAASER Raphael AUT 1:49.16 +1.41 +0.42 (22) +0.35 (14) +0.48 (11) +0.04 (2) +0.12 (6) 9 4 4 ROGENTIN Stefan SUI 1:49.33 +1.58 +0.25 (4) +0.41 (17) +0.46 (10) +0.40 (20) +0.06 (4) 10 19 19 CASSE Mattia ITA 1:49.37 +1.62 +0.38 (18) +0.41 (17) +0.42 (9) +0.17 (6) +0.24 (9) 11 15 15 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:49.43 +1.68 +0.34 (16) +0.17 (7) +0.27 (3) +0.54 (36) +0.36 (19) 12 26 26 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:49.46 +1.71 +0.17 (2) +0.15 (6) +0.59 (15) +0.28 (14) +0.52 (26) 13 12 12 CRAWFORD James CAN 1:49.62 +1.87 +0.42 (22) +0.33 (12) +0.38 (8) +0.25 (12) +0.49 (23) 14 33 33 BOISSET Arnaud SUI 1:49.95 +2.20 +0.31 (15) +0.57 (26) +0.77 (26) +0.29 (15) +0.26 (11) 15 22 22 FEURSTEIN Lukas AUT 1:50.06 +2.31 +0.52 (40) +0.58 (29) +0.65 (17) +0.23 (11) +0.33 (17) 16 34 34 DANKLMAIER Daniel AUT 1:50.12 +2.37 +0.53 (43) +0.64 (30) +0.52 (13) +0.27 (13) +0.41 (20) 17 23 23 HINTERMANN Niels SUI 1:50.13 +2.38 +0.56 (51) +0.26 (10) +0.78 (27) +0.50 (30) +0.28 (13) 18 20 20 ALLEGRE Nils FRA 1:50.27 +2.52 +0.45 (26) +0.52 (21) +0.84 (29) +0.36 (17) +0.35 (18) 19 17 17 MEILLARD Loic SUI 1:50.29 +2.54 +0.52 (40) +0.52 (21) +0.72 (22) +0.48 (28) +0.30 (15) 20 45 45 STRIEDINGER Otmar AUT 1:50.37 +2.62 +0.30 (11) +0.81 (42) +0.65 (17) +0.19 (8) +0.67 (35) 21 16 16 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:50.53 +2.78 +0.45 (26) +0.57 (26) +0.99 (37) +0.51 (31) +0.26 (11) 22 32 32 ROULIN Gilles SUI 1:50.56 +2.81 +0.40 (21) +0.71 (37) +1.05 (41) +0.40 (20) +0.25 (10) 23 28 28 INNERHOFER Christof ITA 1:50.67 +2.92 +0.25 (4) +0.50 (20) +1.01 (39) +0.51 (31) +0.65 (34) 24 6 6 HEMETSBERGER Daniel AUT 1:50.70 +2.95 +0.57 (53) +0.86 (46) +0.70 (20) +0.53 (34) +0.29 (14) 25 14 14 SANDER Andreas GER 1:50.79 +3.04 +0.54 (45) +0.89 (47) +0.56 (14) +0.47 (27) +0.58 (29) 26 1 1 READ Jeffrey CAN 1:50.84 +3.09 +0.44 (24) +0.82 (44) +0.73 (23) +0.53 (34) +0.57 (28) 27 27 27 GOLDBERG Jared USA 1:50.85 +3.10 +0.49 (34) +0.68 (35) +0.97 (35) +0.46 (25) +0.50 (24) 28 61 61 BENNETT Bryce USA 1:50.89 +3.14 +0.48 (32) +0.46 (19) +0.97 (35) +0.69 (42) +0.54 (27) 29 43 43 JOCHER Simon GER 1:50.93 +3.18 +0.48 (32) +0.56 (24) +0.95 (32) +0.78 (45) +0.41 (20) 29 37 37 SCHIEDER Florian ITA 1:50.93 +3.18 +0.55 (49) +0.68 (35) +0.74 (24) +0.63 (41) +0.58 (29) 31 25 25 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:50.99 +3.24 +0.50 (38) +0.40 (16) +1.53 (50) +0.36 (17) +0.45 (22) 32 41 41 LEHTO Elian FIN 1:51.03 +3.28 +0.47 (29) +0.65 (32) +0.95 (32) +0.54 (36) +0.67 (35) 33 42 42 MONNEY Alexis SUI 1:51.15 +3.40 +0.38 (18) +0.81 (42) +1.03 (40) +0.46 (25) +0.72 (38) 34 29 29 SEGER Brodie CAN 1:51.33 +3.58 +0.65 (58) +0.57 (26) +1.08 (44) +0.56 (39) +0.72 (38) 35 52 52 ZAZZI Pietro ITA 1:51.37 +3.62 +0.49 (34) +0.76 (39) +0.99 (37) +0.43 (24) +0.95 (43) 36 50 50 MOELLER Fredrik NOR 1:51.53 +3.78 +0.62 (57) +0.66 (34) +1.21 (47) +0.79 (46) +0.50 (24) 37 56 56 MORSE Sam USA 1:51.57 +3.82 +0.44 (24) +0.78 (40) +0.62 (16) +0.98 (50) +1.00 (44) 37 21 21 BAUMANN Romed GER 1:51.57 +3.82 +0.58 (55) +0.83 (45) +0.85 (30) +0.69 (42) +0.87 (41) 39 2 2 CAVIEZEL Gino SUI 1:51.60 +3.85 +0.37 (17) +0.53 (23) +0.71 (21) +0.42 (23) +1.82 (46) 40 31 31 ALEXANDER Cameron CAN 1:51.65 +3.90 +0.47 (29) +1.24 (55) +1.08 (44) +0.48 (28) +0.63 (32) 41 38 38 LORIOT Florian FRA 1:51.70 +3.95 +0.65 (58) +1.09 (54) +1.06 (43) +0.54 (36) +0.61 (31) 42 40 40 KRENN Christoph AUT 1:51.78 +4.03 +0.49 (34) +0.94 (48) +1.05 (41) +0.82 (47) +0.73 (40) 43 60 60 ZABYSTRAN Jan CZE 1:51.99 +4.24 +0.29 (10) +1.03 (51) +1.17 (46) +0.72 (44) +1.03 (45) 44 53 53 FOSSLAND Markus Nordgaard NOR 1:52.45 +4.70 +0.54 (45) +1.07 (53) +1.48 (49) +0.97 (49) +0.64 (33) 45 48 48 METTLER Josua SUI 1:52.58 +4.83 +0.49 (34) +0.56 (24) +1.92 (52) +0.92 (48) +0.94 (42) 46 51 51 PFIFFNER Marco LIE 1:52.84 +5.09 +0.58 (55) +0.96 (49) +1.71 (51) +1.13 (51) +0.71 (37) 7 7 PINTURAULT Alexis FRA DNF +0.30 (11) +0.29 (11) +0.35 (6) +0.22 (10) 24 24 SEGER Riley CAN DNF +0.53 (43) +1.43 (56) 30 30 BAILET Matthieu FRA DNF +0.27 (6) +0.74 (38) +0.66 (19) +0.41 (22) 35 35 RADAMUS River USA DNF +0.47 (29) +0.21 (9) +0.75 (25) +0.33 (16) 36 36 CATER Martin SLO DNF +0.56 (51) +0.64 (30) 39 39 NEGOMIR Kyle USA DNF +0.28 (8) 44 44 MOLTENI Nicolo ITA DNF +0.52 (40) +1.04 (52) +1.34 (48) +0.52 (33) 46 46 VON ALLMEN Franjo SUI DNF +0.45 (26) +0.34 (13) 47 47 ALPHAND Nils FRA DNF +0.39 (20) +0.65 (32) +2.24 (53) +0.57 (40) 49 49 VOGT Luis GER DNF 54 54 ALLIOD Benjamin Jacques ITA DNF +0.54 (45) 55 55 HROBAT Miha SLO DNF +0.54 (45) +0.99 (50) +0.95 (32) 57 57 FERSTL Josef GER DNF +0.55 (49) +0.80 (41) +0.88 (31) 58 58 ALEXANDER Kyle CAN DNF +0.57 (53) 59 59 THEAUX Adrien FRA DNS 62 62 DRESSEN Thomas GER DNS

