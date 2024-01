Nuoto artistico, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2024: Minisini guida la spedizione azzurra a Doha

Mancano ormai pochi giorni al via dei Campionati Mondiali 2024 di nuoto artistico, in programma a Doha da venerdì 2 a sabato 10 febbraio. La rassegna iridata assegna gli ultimi pass olimpici a disposizione per Parigi, di conseguenza rappresenta un appuntamento assolutamente da non sbagliare per l’Italia, che va a caccia del ticket a cinque cerchi sia con la squadra che con il doppio femminile.

La spedizione azzurra in Qatar sarà composta da 14 atleti, di cui 1 uomo e 13 donne: Linda Cerruti, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli (capitano), Susanna Pedotti, Carmen Rocchino, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino e Giorgio Minisini.

“A questi Mondiali partecipiamo con alcuni esercizi nuovi o rinnovati ed altri già presentati lo scorso anno a Fukuoka. Uno su tutti il doppio misto che sarà soltanto tecnico e insieme a Giorgio Minisini vedrà esibirsi Susanna Pedotti, che resta anche la nostra singolista. Possiamo definirlo un doppio sperimentale; non abbiamo voluto caricare Lucrezia Ruggiero di troppe gare“, ha dichiarato il direttore tecnico della Nazionale al sito federale.

“A Doha abbiamo voluto puntare soprattutto sulla squadra e sul doppio femminile, le gare olimpiche, e Lucrezia sarà impegnata con entrambe. Giorgio, invece, oltre ai suoi due singoli, è inserito nell’acrobatico con la squadra. Rispetto ai mondiali di Fukuoka 2023 la squadra resta pressoché invariata con il rientro di Giorgio, che durante le gare in Giappone era convalescente dall’intervento, e l’ingresso di Carmen Rocchino in sostituzione di Sophie Tabbiani che sta recuperando dopo l’intervento alla spalla. Appena arrivati in Qatar utilizzeremo i giorni che ci separeranno dall’esordio per proseguire gli allenamenti e lavorare sugli ultimi dettagli“, ha aggiunto Patrizia Giallombardo.

Foto: Lapresse