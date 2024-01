Calendario Mondiali nuoto artistico 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 2 al 10 febbraio i Mondiali di nuoto artistico terranno banco a Doha (Qatar). Una rassegna iridata che metterà in palio i pass olimpici. Nell’ultima competizione iridate, andata in scena presso la Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l’Italia ha ottenuto due medaglie, ovvero due argenti nelle routine tecniche del duo e della squadra.

Una competizione molto particolare, decisamente alterata dal nuovo sistema di punteggio. Una rivoluzione regolamentare per la danza in vasca con i famigerati base mark a colpire come fossero una mannaia atlete e team per imperfezioni più o meno importanti.

La necessità di mettere insieme obbligatori, ibridi e una parte acrobatica ha portato a riscontri a sorpresa. Da questo punto di vista è piaciuto lo spirito con cui l’Italia ha affrontato la competizione. La formazione guidata da Patrizia Giallombardo ha scelto la via del cambiamento drastico: in primis il coinvolgimento di tante atlete giovani e in secondo luogo la ricerca di routine molto difficili da attuare. Sarà interessante capire cosa accadrà in questa circostanza.

I Mondiali di nuoto artistico a Doha (Qatar), in programma dal 2 al 10 febbraio, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali quotidiane.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO ARTISTICO 2024

Venerdì 2 febbraio (orari italiani)

07.30 Preliminari solo tecnico donne

10.30 Preliminari solo tecnico uomini

12.00 Preliminari duo tecnico

Sabato 3 febbraio (orari italiani)

07.30 Preliminari duo misto tecnico

12.00 Finale solo tecnico donne

18.00 Preliminari Team Acrobatic

Domenica 4 febbraio (orari italiani)

07.30 Preliminari solo libero donne

12.00 Finale Team Acrobatic

18.00 Finale duo misto tecnico

Lunedì 5 febbraio (orari italiani)

07.30 Preliminari tecnico a squadre

12.00 Finale duo tecnico

18.00 Finale solo tecnico uomini

Martedì 6 febbraio (orari italiani)

07.30 Preliminari solo libero uomini

12.00 Finale tecnico a squadre

18.00 Finale solo libero donne

Mercoledì 7 febbraio (orari italiani)

07.30 Preliminari duo libero

18.00 Finale solo libero uomini

Giovedì 8 febbraio (orari italiani)

07.30 Preliminari prova a squadre libero

12.00 Finale duo libero

Venerdì 9 febbraio (orari italiani)

07.30 Preliminari duo misto libero

12.00 Finale prova a squadre libero

Sabato 10 febbraio (orari italiani)

07.30 Finale duo misto libero

Foto: LaPresse