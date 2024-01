Basket, Varese-Virtus Bologna e Pesaro-Olimpia Milano sfide ‘classiche’ in Serie A. Impegni in trasferta per Venezia e Brescia

Prosegue spedita la regular season 2023-2024 della Serie A di basket, con la diciassettesima giornata – la seconda del girone di ritorno – in programma nell’imminente weekend. Previsti due anticipi nel sabato sera, con le restanti sei partite che si disputeranno domenica 21 gennaio dal pomeriggio fino alla sera: andiamo a scoprire insieme quali sfide ci attendono sui parquet del Belpaese.

La capolista Germani Brescia affronta alle 19:30 di domani sabato 20 gennaio la Dolomiti Energia Trentino in trasferta: i lombardi puntano a rimanere in vetta alla classifica, con l’Aquila che vuole cancellare la sconfitta rimediata la settimana scorsa contro la Vanoli Cremona (99-80). Alle 20:30 l’Estra Pistoia ospita in Toscana la Givova Scafati: la neo-promossa cerca la reazione dopo il pesante ko subito contro la Dinamo Sassari, mentre i campani vogliono dare continuità all’importante successo casalingo di domenica contro l’Unahotels Reggio Emilia.

Passando poi ai match di domenica 21 gennaio, alle 16:30 la GeVi Napoli – una delle sorprese di questa prima parte di stagione – fa visita alla Happy Casa Brindisi in cerca di punti salvezza. Mezz’ora più tardi, alle 17:00, l’Openjobmetis Varese affronta la Virtus Bologna in uno dei classici del nostro basket: i biancorossi si affidano ancora a Nico Mannion – ex di turno – per ritornare alla vittoria, mentre le V-nere vogliono rimanere in scia alle due battistrada Reyer Venezia e Germani Brescia. L’Umana sarà di scena alle 18:00 contro la Bertram Tortona: coach Walter De Raffaele, ora sulla panchina dei piemontesi, ritrova per la prima volta da avversario la compagine oro-granata con cui ha condiviso tanti anni di successi e che ora si trova in vetta alla classifica insieme alla Leonessa – la Bertam deve fare punti per risalire la china ed avvicinare la zona playoff. Alle 18:15 l’Unahotels Reggio Emilia ospita al PalaBigi la Vanoli Cremona: gli emiliani vogliono rialzare la testa dopo la pesante sconfitta contro la Givova Scafati, mentre la Vanoli cerca il bis dopo l’affermazione casalinga di sette giorni fa contro la Dolomiti Energia Trentino.

Alle 18:30 ecco invece un’altra sfida che alcune decadi fa significava finale scudetto ovvero quella tra la Carpegna Prosciutto Pesaro e l’Olimpia Milano: i marchigiani vogliono regalare il primo successo al neo-allenatore ‘Meo’ Sacchetti, mentre i meneghini puntano ad agganciare la Virtus Bologna al terzo posto in graduatoria. Completa il programma della lunga domenica di basket in Serie A il posticipo delle 19:30 tra la Nutribullet Treviso e la Dinamo Sassari: entrambe le squadre sono in cerca di riscatto, con i veneti reduci dal ko contro Brescia ed i sardi usciti anzitempo dalla FIBA Basketball Champions League.

Credit: Ciamillo