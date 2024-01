Basket: la Reyer Venezia dilaga contro Trento in Serie A, Scafati vince in extremis

Si sono disputati questa sera due anticipi della 18ma giornata della Serie A 2023-2024 di basket. Alle 19:30 c’è stata la sfida tra Reyer Venezia e Trento, mentre alle 20:30 è andata in scena la partita tra Scafati e Treviso.

UMANA REYER VENEZIA – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 93-68 (22-15, 22-14, 24-18, 25-21)

Tutto facile per la Reyer Venezia, che batte Trento con un netto 93-68 e aggancia momentaneamente Brescia in vetta alla classifica a quota 26 punti. L’inizio di partita è equilibrato (11-10), poi la squadra di casa alza il ritmo e, soprattutto grazie a Tessitori e Spissu, chiude il primo quarto avanti di 7 (22-15). Galvanizzata dall’allungo, la compagine veneta continua poi a fare male nel secondo periodo e con un parziale di 22-14 vola sul 44-29 prima dell’intervallo lungo.

Dopo la pausa non cambia l’andamento del match: la Reyer Venezia continua a trovare soluzioni vincenti grazie a un ottimo gioco corale, mentre dall’altra parte Trento non reagisce e la conseguenza è il +21 in favore della squadra di casa a fine terzo quarto (68-47). Poi nell’ultimo periodo il gruppo di Spahija controlla comodamente il margine di vantaggio e arriva alla netta vittoria per 93-68.

TOP SCORER

Reyer Venezia: Spissu 17, Heidegger 15, Tucker 14

Trento: Alviti 16, Grazulis 10

GIVOVA SCAFATI BASKET – NUTRIBULLET TREVISO BASKET 95-93 (30-17, 26-23, 23-20, 16-33)

Scafatti vince di misura contro Treviso per 95-93 e sale momentaneamente all’ottavo posto con 18 punti. Pronti, via e Scafati prende subito il largo con le invenzioni di Robinson e le giocate di Rossato (30-17). Nel secondo periodo gli ospiti hanno un piccolo sussulto e accorciano fino al 48-39, ma poi la compagine campana rialza il ritmo e riallunga fino al 56-40 dopo 20′.

Come successo nel secondo quarto, anche nel terzo Treviso riesce ad arrivare fino al -9 (61-52). Poi però Scafati accelera ancora una volta e vola sul +19 (79-60) prima della fine dei 30′. A questo punto il match sembra finito, e invece non è così, perché gli ospiti trovano una grande reazione nell’ultimo quarto e con un incredibile parziale di 34-14 agguantano il pareggio sul 93 pari a 44” dalla fine. Gli ultimi secondi diventano dunque fondamentali, e qui Alessandro Gentile trova il canestro della vittoria.

TOP SCORER

Scafati: Robinson 24, Pinkins 19, Rivers 16

Treviso: Harrison 27, Bowman 21, Olisevicius 19

CLASSIFICA

1. Brescia 26

2. Reyer Venezia 26 *

3. Virtus Bologna 24

4. Napoli 22

5. Milano 22

6. Reggio Emilia 20

7. Pistoia 18

8. Scafati 18 *

9. Trento 18 *

10. Cremona 16

11. Tortona 14

12. Sassari 14

13. Varese 12

14. Pesaro 10

15. Treviso 10 *

16. Brindisi 6

*Una partita in più.