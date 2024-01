Mikaela Shiffrin tira un sospiro di sollievo? Arrivano i primi riscontri dopo la caduta a Cortina

Sospiro di sollievo per Mikaela Shiffrin? L’americana è stata vittima di una brutta caduta durante la prima discesa di Cortina, finendo violentemente contro le reti e rimanendo ferma per molti minuti. Alla fine l’americana è uscita dal tracciato senza appoggiare la gamba sinistra e venendo poi trasportata in ospedale con l’elicottero.

Shiffrin ha perso il controllo degli sci dopo appena appena venti secondi di gara, atterrando male dopo un dosso, che ha messo in difficoltà tante atlete, L’americana non è riuscita a mantenersi in equilibrio ed è andata a sbattere violentemente contro le reti di protezione.

Ovviamente la situazione in pista ha messo in grande agitazione tutto il clan Shiffrin e la squadra americana. Grandissima preoccupazione soprattutto per le condizioni fisiche mostrate da Mikaela al momento dall’uscita dal tracciato sulle proprie gambe. A preoccupare era soprattutto la situazione della gamba sinistra, che l’americana non riusciva ad appoggiare a terra.

La federazione americana ha stilato un comunicato in questi minuti, che ha reso meno grave la situazione della nativa di Vail: “Mikaela Shiffrin è stata portata in ambulanza alla clinica di Cortina e dove è stata valutata per un infortunio alla gamba sinistra. Le prime analisi hanno mostrato che il legamento crociato anteriore e quello posteriore sembrano intatti”.

Dunque un possibile sospiro di sollievo per la statunitense, anche se ci sarà da capire eventuali altri problemi alla gamba sinistra. Chiaramente un infortunio di Shiffrin cambierebbe completamente la lotta per la classifica generale di Coppa del Mondo, dove attualmente l’americana è in testa con un vantaggio comunque importante su Lara Gut-Behrami (1209 punti contro gli 869 della svizzera).

FOTO: LaPresse