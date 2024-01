Malagò esalta la vittoria nel medagliere a Gangwon 2024: “Semplicemente Italia prima al mondo! Avete conquistato l’Olimpo”

Non può che gongolare Giovanni Malagò dopo la grande impresa compiuta dagli azzurrini in occasione delle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024. L’Italia ha infatti vinto per la prima volta nella storia il medagliere della rassegna (con ventiquattro ore di anticipo), conquistando complessivamente diciotto medaglie (11 del metallo più pregiato, 3 d’argento e 4 di bronzo).

Numeri molto importanti che lasciano ben sperare in prospettiva futura e in particolare in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026, dove sicuramente saranno presenti alcuni degli atleti che si sono distinti in Corea del Sud.

Il Presidente del CIO, non appena ricevuta la notizia, ha postato su X uno screenshot del medagliere, complimentandosi con i propri ragazzi: “Semplicemente…Italia prima al Mondo! Grazie a tutti: atlete, atleti, tecnici, Federazioni e #ItaliaTeam! Avete scritto la storia conquistando l’Olimpo. Orgogliosi di voi“, queste le parole di Giovanni Malagò.

L’edizione del 2024 segna una nuova pagina di storia della kermesse dedicata ai giovani atleti. In passato infatti non era mai successo che un Paese riuscisse a conquistare undici medaglie d’oro tra le Olimpiadi Giovanili invernali ed estive.

Foto: LaPresse