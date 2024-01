Lotta, Ranking Series Zagabria 2024: i risultati della seconda giornata, forfait di Conyedo

Va in archivio anche la seconda giornata della prima tappa stagionale delle Ranking Series 2024 di lotta olimpica, evento in corso di svolgimento a Zagabria (in Croazia) e valevole per i ranking mondiali che stabiliranno le varie teste di serie negli appuntamenti principali dell’anno (Campionati Continentali, Preolimpici e Olimpiadi su tutti).

Day-2 senza Italia, in seguito al forfait di Abraham Conyedo che avrebbe dovuto partecipare alla competizione nei 125 kg stile libero. Nei pesi massimi è arrivato il successo dell’iraniano Amir Hossein Zare sul connazionale Amirreza Fardin Masoumi Valadi. Iran in trionfo anche nei 97 kg con Amirali Hamid Azarpira, che si è sbarazzato nell’atto conclusivo del fuoriclasse americano Kyle Snyder per 6-3.

Stati Uniti sul gradino più alto del podio nei 92 kg grazie a Nathan Dyamin Jackson, che ha schienato in finale il georgiano Andro Margishvili, mentre nei 79 kg l’iraniano Mohammad Nokhodila Rimi si è imposto sul georgiano Avtandil Kentchadze per 6-0. In campo femminile la fenomenale giapponese Yui Susaki ha dominato la scena nei 50 kg, vincendo tutti gli incontri per manifesta superiorità tra cui la finalissima con la cinese Ziqi Feng, mentre nei 55 kg la canadese Samantha Leigh Stewart ha conquistato il primo posto battendo nel match decisivo la polacca Roksana Marta Zasina.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Lotta su OA Sport...