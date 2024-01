LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Tonelli e Tarozzi arrivano in parata, primo e secondo! Doppietta italiana a Castellon

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.36 Il tentativo quindi da lontano dei due italiani della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè è stato premiato in una giornata magica per i colori italiani. Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport!

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA PRIMA TAPPA DELLA PRIMA TAPPA DELLA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2024

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA TAPPA DELLA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2024

1 TONELLI Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 4:04:35

2 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 0:00

3 LAZKANO Oier Movistar Team 1:09

4 MOLENAAR Alex Illes Balears Arabay Cycling 1:11

5 MILAN Jonathan Lidl – Trek 1:19

6 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 1:19

7 MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 1:19

8 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 1:19

9 SÁNCHEZ Pelayo Movistar Team 1:20

10 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 1:20

Al quinto posto Jonathan Milan, poi Michael Matthews e Matej Mohoric. Tre italiani nei primi 7.

Al terzo posto arriva Lazkano, poi Molenaar quarto, poi il gruppo.

ARRIVANO IN PARATA SUL TRAGUARDO TAROZZI E TONELLI!

16.19 Riescono a ripartire!

16.19 ULTIMO CHILOMETRO! Attenzione, attenzione, attenzione! Tarozzi e Tonelli hanno sbagliato strada e hanno faticato a ripartire. Finale col brivido.

16.17 Sono 2 i km al traguardo!

16.15 Bocca aperta per Tarozzi e Tonelli che però ne hanno ancora di birra in corpo. L’entusiasmo è benzina preziosa in questi km finali.

16.13 Sono 5 i km all’arrivo! Tarozzi e Tonelli possono disegnare una splendida doppietta italiana.

16.10 In questo momento Mohoric è segnalato a poco più di 1 minuto da Tarozzi e Tonelli, nel mezzo Molenaar a 30″.

16.07 Ora sono 10 i km al traguardo! Tonelli e Tarozzi provano a darsi cambi regolari per allungare.

16.04 Mohoric se ne va in discesa cercando da solo di attaccare per riportarsi prima su Molenaar e poi sugli italiani.

16.04 Mohoric ora si mette in testa al gruppo nel tentativo di ricucire lo strappo con Tarozzi e Tonelli.

16.01 Il gruppo è saltato per aria. Sono rimasti in 30, con i Bahrain Victorious super protagonisti. Ci sono anche Hindley e Vlasov.

16.00 Molenaar è a 30″ da Tarozzi e Tonelli.

16.00 Gli italiani hanno scollinato! Ora si va in discesa, poi pianura verso Castellon.

16.00 Alex Molenaar ci prova da solo a riportarsi sugli italiani.

15.59 Gruppo che si sta riducendo d’unità. I velocisti potrebbero aver perso contatto.

15.57 Il gruppo ora è tirato dai Bahrain Victorious.

15.55 Sono 20 i km all’arrivo!

15.54 Dietro non guadagnano su Tarozzi e Tonelli: un paio di km di salita da gestire per gli italiani.

15.50 Se ne rivanno gli italiani lasciando sul posto Gorka Sorarrain.

15.49 Ora il gruppo viene segnalato intorno ai 3 minuti.

15.47 Gorka Sorarrain si riporta su Tarozzi e Tonelli.

15.46 Si sfalda il gruppo iniziale dei 7 attaccanti. Il gruppo per ora va avanti cercando di capire cosa succederà.

15.44 Attacco degli italiani! All’inizio della salita del Deserto de Las Palmas, scattano Manuele Tarozzi e Alessandro Tonelli!

15.42 Si entra nella fase calda.

15.38 Sono 30 i km all’arrivo!

15.35 Ora si va verso la salita del Deserto de Las Palmas.

15.31 Alex Molenaar è passato per primo al traguardo volante di Oropesa del Mar.

15.28 Il distacco fra i 7 battistrada e il gruppo si attesa su 04:43.

15.25 Ora il vantaggio inizia a scendere velocemente.

15.21 Ora il gruppo arriva a 05:45.

15.18 Sono 40 i km all’arrivo!

15.14 Ora il gruppo è stato preso per mano dall’UAE Emirates e dalla Bahrain Victorious.

15.10 Adesso il vantaggio scende a 6:30.

15.07 Ricordiamo i 7 fuggitivi in avanscoperta: Gorka Sorarrain (Caja Rural), Inigo Elosegui (Equipo Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos), Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Francisco Munoz (Team Polti Kometa), Alex Molenaar (Illes Balears Arabay Cicling).

15.04 Ora il gruppo e i fuggitivi fanno un po’ di elastico.

14.59 Il distacco torna a salire sopra gli 8 minuti: in gruppo si fatica a trovare un accordo.

14.56 Meno di 60 km all’arrivo!

14.53 Al passaggio allo sprint di Oropesa del Mar, mancano circa 20 km.

14.50 Sono andati in archivio i primi 100 km di questa Volta a la Comunitat Valenciana 2024.

14.46 Adesso accelerazione del gruppo che si riporta a 7:40.

14.43 Si sta alzando la media di gara, che ora sfiora i 40 km/h.

14.40 Sono 70 i km al traguardo!

14.36 Leggero recupero del gruppo che ora si porta sotto ai 9′ minuti di svantaggio.

14.33 Il gruppo è trainato, in maniera blanda, dalla Euskaltel – Euskadi.

14.30 Il gruppo in questo momento è andato addirittura a 9 minuti.

14.27 Meno di 80 km al traguardo!

14.23 Per il momento il gruppo insegue sempre a 5 minuti.

14.20 I fuggitivi hanno intrapreso il tratto di lunghissima discesa che li porterà verso Oropesa del Mar.

14.17 La media di gara, dopo due ore, è di 39.087 km/h.

14.14 Al traguardo mancano meno di 90 km!

14.11 I fuggitivi hanno poco più di 5 minuti di vantaggio.

14.08 I fuggitivi proseguono di comune accordo nel loro tentativo.

14.05 Ora ve ne diamo contro, fra loro anche due italiani: Gorka Sorarrain (Caja Rural), Inigo Elosegui (Equipo Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos), Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Francisco Munoz (Team Polti Kometa), Alex Molenaar (Illes Balears Arabay Cicling).

14.03 Sono 7 i corridori in fuga in questa prima tappa.

14.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2024.

Si parte con la prima delle cinque tappe in programma: si va da Benicàssim a Castellò, per un totale di 166 km, nella quale i corridori si sfideranno per andare a prendersi la prima maglia gialla della corsa iberica.

Il percorso comprenderà tre GPM, fra cui quello del Deserto de Las Palmas, a meno di 20 km del traguardo, che potrebbe portare indecisione in corsa: sprint a ranghi completi o arrivo con un drappello ridotto di uomini? La parola alla strada.

Tra i favoriti della gara, per la generale, ci sono: Aleksandr Vlasov e Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) che Brandon McNulty e Pavel Sivakov (UAE Emirates) e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), senza dimenticare Einer Rubio (Movistar).

In ottica italiana invece, su diversi terreni, vi saranno da osservare: Filippo Zana (Team Jayco AlUla), Davide Piganzoli (Team Polti Kometa) e Jonathan Milan (Lidl-Trek).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2024. Appuntamento alle 14.00 per tutti gli aggiornamenti sulla breve corsa a tappa spagnola.

