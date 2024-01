Hockey pista: Champions League e Serie A1, il punto sull’Europa e il campionato italiano

L’hockey pista italiano ed internazionale hanno mandato in archivio un weekend lungo incredibile fra Champions League ed Serie A1. Andiamo a vedere come sono andate le cose fra la massima competizione continentale per club e il campionato italiano.

WSE Champions League

Il quarto turno della fase a gironi è andato in archivio. Per le squadre italiane vi sono state da registrare la clamorosa impresa del Lodi, che ha vinto 3-4 in casa dei portoghesi dell’Oliveirense, il 2-2 del Trissino nella tana dell’SC Tomar, e il 3-3 del Forte dei Marmi, in trasferta, contro gli spagnoli del Liceo.

Questa, a due giornate dalla fine della fase a gironi, la classifica dei vari raggruppamenti.

Gruppo A: Barça (SPA) 10 punti, OC Barcelos (POR) 7, Centro Porsche Firenze Versilia H.Forte (ITA) 4, Deportivo Liceo (SPA) 1

Gruppo B: SL Benfica (POR) 9 punti, Sporting CP (POR) 7, CP Parlem Calafell (SPA) 5, Reus Deportiu Virginia (SPA) 0

Gruppo C: FC Porto Fidelidade (POR) 9 punti, Hockey Trissino (ITA) 7, SC Tomar IPT (POR) 5 points, Finques Prats Lleida (SPA) 1

Group D: UD Oliveirense Simoldes (POR) 9 punti, SCRA Saint-Omer (FRA) 6 points, AD Valongo Colquimica (POR) 4, Amatori Wasken Lodi (ITA) 4

Serie A1

Di seguito i risultati maturati nella 16esima giornata del massimo campionato nazionale. Spiccano l’8-4 del Monza sul Sandrigo e il 5-2 del Valdagno sul Bassano. Affermazioni larghe Trissino e Forte dei Marmi, Lodi ok sulla pista del Breganze.

27/1/24 ore 20:45 Engas H.Vercelli Tierre Chimica Montebello H. 0-10 27/1/24 ore 20:45 Follonica H.1952 C.P. Grosseto 1951 5-3 27/1/24 ore 20:45 TeamServiceCar H.R.C. Monza Telea Medical Sandrigo H. 8-4 27/1/24 ore 20:45 Why Sport H.C. Valdagno Ubroker H.Bassano 1954 5-2 28/1/24 ore 18:00 VenetaLab H.Breganze Amatori Wasken Lodi 3-5 28/1/24 ore 18:00 Gamma Innovation H.Sarzana Hockey Trissino 1-8 28/1/24 ore 19:30 Indeco A.F.P. Giovinazzo Centro Porsche Firenze V.H.Forte 1-6

CLASSIFICA GENERALE – http://hockeypista.fisr.it