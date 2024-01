Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Parigi: presenti tutte le stelle del movimento azzurro

La stagione olimpica sta per entrare definitivamente nel vivo per il judo con il Grand Slam di Parigi 2024, in programma da venerdì 2 a domenica 4 febbraio sui tatami della Accor Arena di Bercy. Il prestigioso e spettacolare evento parigino rappresenta per certi versi una prova generale in vista delle Olimpiadi estive, anche se le competizioni a cinque cerchi si svolgeranno in un altro impianto della capitale transalpina (il Grand Palais Éphémère).

Questo weekend, da venerdì 2 a domenica 4 febbraio, sono attesi ben 654 atleti provenienti da 110 Paesi diversi, a dimostrazione dell’importanza di questa kermesse che mette in palio inoltre punti pesanti (un massimo di 1000 ai vincitori) per i ranking mondiali e di qualificazione olimpica. L’Italia ha deciso di mettere nel mirino il primo Grand Slam dell’anno, schierando di fatto tutte le stelle del movimento oltre a numerose seconde linee, per un totale di 22 judoka (12 donne e 10 uomini)

“La squadra è in partenza per il primo grande appuntamento di questo ultimo semestre olimpico. Il calendario è molto fitto di competizioni ma non ci deve distrarre dal focus principale, che è quello di assicurare alle nostre top player una giusta programmazione fatta di lavoro, prestazione e recupero“, il commento alla vigilia di Francesco Bruyere.

“L’obiettivo di quest’ultimo periodo è archiviare la qualificazione prima possibile cercando di rientrare nelle teste di serie olimpiche. Parigi è sicuramente la gara regina per livello, pubblico e organizzazione, per questo abbiamo scelto di partecipare. Vogliamo che le ragazze inizino a percepire l’atmosfera olimpica e a rompere il ghiaccio“, aggiunge al sito federale il responsabile della Nazionale femminile.

Di seguito la lista completa degli atleti italiani che prenderanno parte al Grand Slam Parigi 2024:

ITALIANI GRAND SLAM PARIGI JUDO 2024

FEMMINILE:

Assunta Scutto (48), Francesca Milani (48), Kenya Perna (52), Odette Giuffrida (52), Veronica Toniolo (57), Agnese Zucco (63), Nadia Simeoli (63), Raffella Lelia Ciano (70), Alice Bellandi (70), Giorgia Stangherlin (78), Asya Tavano (+78), Erica Simonetti (+78).

MASCHILE:

Simone Aversa (60), Fabio Basile (66), Manuel Lombardo (73), Gabriele Sulli (73), Antonio Esposito (81), Giacomo Gamba (81), Christian Parlati (90), Jean Carletti (100), Nicholas Mungai (100), Kwadjo Anani (+100).

Foto: IJF