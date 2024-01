Calcio a 5, Francesca Salvatore: “Col Portogallo abbiamo giocato due grandi partite. Dispiace non aver vinto”

Due partite e due bei pareggi, uno per 2-2 l’altro per 1-1, in casa del Portogallo, una delle squadre più forti al mondo nel calcio a 5 femminile. L’Italia della ct Francesca Salvatore esce rafforzata da questa trasferta lusitana.

A farlo capire è la stessa allenatrice che, ai microfoni del sito della Divisione Calcio a 5, ha detto: “Dispiace non aver vinto, ma abbiamo fatto due prestazioni incredibili, che meritavano di più. Alla fine però va bene così: è la prima volta che usciamo da un doppio confronto con una big con due risultati importanti. Ciò significa che il pari con la Spagna non è stato un episodio fine a sé stesso, ma che stiamo trovando la continuità che volevamo nel nostro processo di crescita”.

Sulla sua squadra: “Spregiudicata, intensa in fase difensiva. Si vede che stiamo prendendo fiducia nei nostri mezzi, dimostrando anche una grandissima personalità. È stata una prestazione di altissimo livello e questo ci riempie d’orgoglio, perché rappresentare in questo modo la nostra Nazionale è una grande soddisfazione. Questi risultati ci danno linfa, spunti, voglia ed entusiasmo per continuare a lavorare ancora più forte. Non potevamo iniziare l’anno in maniera migliore”.

Infine Francesca Salvatore conclude dicendo: “Ci crediamo fino alla fine, in ogni gara, fino all’ultimo minuto. C’è stata una crescita esponenziale di tutto il gruppo, giocatrici e staff che lavorano fianco a fianco in un’unica direzione. Ciò che deve prevalere ora è grande orgoglio, usciamo da queste due partite a testa alta e col petto in fuori”.

