Hockey prato, le convocate dell’Italia per il preolimpico in India. Tre i pass in palio

È un momento decisivo. Di chance così ne capita, se va bene, una ogni quattro anni e prima o poi deve arrivare il momento di riuscire a sfruttarla. Tantissime volte la Nazionale italiana di hockey prato al femminile è andata vicina a centrare la storica qualificazione alle Olimpiadi estive, ma fino ad ora non è mai arrivato il pass.

Ci proverà la banda guidata da Andres Mondo, che in questi giorni sarà impegnata nel torneo preolimpico in India a Ranchi. In palio tre biglietti per i Giochi di Parigi: le azzurre faranno di tutto per agguantarli.

Le convocate dell’Italia:

PORTIERI

LUCIA CARUSO, AGUSTINA D’ASCOLA



DIFENSORI

MARIA DEL ROSARIO ALEMAN, SOFIA LAURITO, CAMILA MACHIN, SARA PUGLISI (capitano)



CENTROCAMPISTI

ELETTRA BORMIDA, TERESA DALLA VITTORIA, MARIA EMILIA GARCIA MUNITIS, MARIA EMILIA INAUDI, AILIN OVIEDO, MERCEDES PASTOR, IVANNA PESSINA



ATTACCANTI

ANTONELLA BRUNI, FEDERICA CARTA, GUADALUPE MORAS, LARA OVIEDO, ANTONELLA RINALDI

Le azzurre sfideranno nel proprio raggruppamento Nuova Zelanda, Stati Uniti e India: fondamentale chiudere al primo (difficile, viste le neozelandesi) o al secondo posto nel proprio girone per poi volare alle semifinali. Da lì tre pass per quattro squadre.

Foto: FIH

