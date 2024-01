Hockey ghiaccio, l’Italia avanza alla semifinali di Gangwon 2024 e incontrerà l’Ungheria

Il percorso dell’Italia femminile di hockey su ghiaccio nel torneo 3×3 alle Olimpiadi Giovanili Invernali 2024 di Gangwon prosegue.

Le azzurre, nell’ultima giornata del round robin, hanno ottenuto una nettissima vittoria per 27-0 contro l’Olanda e hanno subito una pesante sconfitta 11-1 contro la fortissima Ungheria.

La rappresentativa tricolore ha completato quindi il suo percorso nella prima fase piazzandosi al quarto e ultimo posto utile per accedere alle semifinali, con un bilancio finale di 13 punti in 7 partite, frutto di 4 vittorie e 3 sconfitte, di cui una arrivata agli shoot off.

Ora le semifinali, che si terranno domani. L’Italia giocherà nuovamente, con pochissime chance, contro le magiare, alle ore 12 locali (le 04:00 del mattino), mentre successivamente si terrà Cina-Corea del Sud.

Foto: Diego Barbieri / FISG