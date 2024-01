Calcio a 5: l’Italia riparte. I 25 convocati di Bellarte per le amichevoli con Marocco e Serbia

Dopo la cocente delusione della mancata qualificazione ai Mondiali 2024, la nazionale italiana maschile di calcio a 5 prova a ripartire.

Il commissario tecnico Massimiliano Bellarte ha infatti convocato 25 giocatori per le 5 amichevoli in programma a Rabat, dal 31 gennaio al 4 febbraio, 4 test in programma contro i padroni di casa del Marocco e 1 sfida contro la Serbia.

Di seguito la lista completa dei selezionati, fra ritorni e nuovi esordi: 5 portieri di movimento e 20 giocatori di movimento, guidati dal capitan Carmelo Musumeci e da Alex Merlim.

L’elenco dei convocati

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli Futsal), Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Samuele Yaghoubian (Fenice Veneziamestre), Alessio Gattarelli (Lecco), Dennis Berthod (Jimbee Cartagena);

Giocatori di movimento: Francesco Liberti (Feldi Eboli), Christopher Cutrupi (Olimpus Roma), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Attilio Arillo (Sandro Abate), Enrico Donin (Saviatesta Mantova), Alessandro Schettino (L84), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Michele Podda (Meta Catania), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Leonardo Brunelli (Sporting Sala Consilina), Alessio Adornato (Pirossigeno Cosenza), Tommaso Grosso (Aosta 511), Valerio Giulii Capponi (Lazio C5), Antonio Molaro (Petrarca), Nicolò Pieri (Futsal Cesena), Riccardo Siddi (Leonardo), Giuseppe Lavrendi (Roma C5), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena) Alex Merlim (Sporting Lisbona), Gianluca Ferretti (Ciampino Futsal).

Staff – Tecnico federale: Massimiliano Bellarte; Capodelegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore atletico: Dario Pompa; Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Videoanalista: Sebastiano Giuffrida; Medici: Nicola Pucci e Benedetto Carta; Fisioterapisti: Diego Falanga e Claudio Princiotta Spanò.

Il programma delle amichevoli

Mercoledì 31 gennaio: Marocco-Italia, ore 19

Giovedì 1 febbraio: Marocco-Italia, ore 19

Venerdì 2 febbraio: Marocco-Italia, ore 19

Sabato 3 febbraio: Marocco-Italia, ore 19

Domenica 4 febbraio: Italia-Serbia, ore 19

Foto: Divisione Calcio a 5