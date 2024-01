Golf, il PGA Tour inizia il lungo periodo sulla West Coast dall’American Express

Dopo le due settimane alle Hawaii il PGA Tour torna negli Stati Uniti continentali per la 65ma edizione del The American Express, il primo di una serie di tornei nel classico inizio di stagione che spazia nella West Coast. Field di altissimo livello, con diversi campioni che tornano in campo dopo aver giocato il The Sentry e altri che fanno il loro debutto ufficiale nel nuovo anno.

Il classico taglio di metà gara questa settimana sarà spostato di un giorno, con tutti i giocatori che effettueranno un giro in ognuno dei campi del PGA West a La Quinta (Pete Dye Stadium Course, La Quinta Country Club e Nickalus Tournament Course), per poi ritrovarsi la domenica sul temibile Stadium Course, uno dei par 72 più impegnativi dell’intera stagione. Diciotto buche con una storia particolare, rientrare sul Tour nel 2016 dopo che nel passato erano state escluse dalla rotazione su richiesta dei giocatori.

Fa il suo esordio nel 2024 Justin Thomas, che vuole riprendersi dopo un’annata, quella appena passata, decisamente sottotono e che lo ha visto mancare l’accesso al primo playoff della FedExCup. JT Però ha chiuso il 2023 con un certo slancio, con il quarto posto al Fortinet Championship e il terzo in solitaria all’Hero World Challenge come migliori risultati dell’ultimo periodo. Thomas torna a giocare questo torneo per la prima volta dal settimo posto del 2015. Mentre non ci sarà John Rahm a difendere il titolo, lo spagnolo quest’anno lo vedremo sui lidi della LIV e nei Major, una perdita per tutto il golf mondiale.

Sarà sul tee della prima buca giovedì anche il n.1 dell’OWGR, quello Scottie Scheffler che ogni volta che scende in campo nell’ultimo anno garantisce una prestazione di livello assoluto, con la top ten che è quasi sempre assicurata. Gradito ritorno sul PGA Tour per Daniel Berger, giocatore nella squadra Ryder Cup USA nel 2021. che non gioca un torneo ufficiale dallo US Open 20222, quando decise di fermarsi per essere sottoposto ad un’operazione chirurgica per risolvere i problemi alla schiena.

Saranno al via i primi due vincitori dell’anno del circuito, Chris Kirk e Grayson Murray, così come altre delle stelle del golf americano: Xander Schauffele e Patrick Cantlay su tutti. Nonostante ci sia una Rolex Series sul DP World Tour, Shane Lowry ha deciso di giocare negli Stati Uniti e farà il suo debutto assoluto a La Quinta, in un torneo dove non sono mai mancati i punteggi bassi. Si registrano infatti ben due 59, uno di David Duval e uno di Adam Hadwin. Altri nomi da tenere d’occhio questa settimana sono sicuramente quelli di Tony Finau, Rickie Fowler, Tom Kim, Jason Day, Min Woo Lee, Will Zalatoris e Wyndham Clark.

Foto: LaPresse

