Golf, Bradley e Murray comandano con un colpo di vantaggio il Sony Open 2024 prima delle ultime diciotto buche

Cambio della leadership dopo il moving day del Sony Open 2024, del terzetto in testa alla fine del giro di ieri nessuno riesce a concludere davanti il sabato. Keegan Bradley e Grayson Murray si prendono la prima posizione con lo score totale di -14 nel primo evento a field completo del nuovo anno sul PGA Tour, ma alle Hawaii è tutto tranne che una corsa a due per il titolo.

Due birdie nelle ultime due buche hanno portato Bradley in testa, in chiusura di un sabato da 63 colpi per il golfista americano che gli consente di recuperare ben tredici posizioni. Il suo connazionale Murray era più vicino alla testa a metà del torneo, e con un sabato da 64 riesce ad arrivare al giro finale guardando tutti dall’alto. Dopo 36 buche la classifica era cortissima, il sabato è servito a scremare le maglie, ma i giocatori che si contenderanno il titolo nell’ultimo giro sono parecchi.

Terza posizione a -13 per lo statunitense Sam Stevens, anche lui autore di un punteggio di giornata di -7. Quarta posizione a -11 per un gruppo molto nutrito, che comprende uno dei leader di ieri, il coreano Byeong Hun An. Dei non USA, con lui ci sono il canadese Ben Silverman, il giapponese Taiga Semikawa e il francese Matthieu Pavon. Chiude il drappello dei quarti Chris Kirk, vincitore settimana scorsa e ancora in gioco per diventare il settimo giocatore di sempre a trionfare nei due torneo alle Hawaii del Tour americano nella stessa stagione.

Sul percorso par 70 del Waialae Country Club di Honolulu (Hawaii, Stati Uniti) chiudono la top ten al nono posto con il punteggio totale di -10 gli americani Troy Merritt, Kurt Kitayama e Austin Eckroat, in compagnia dell’argentino Emiliano Grillo. I primi 12 della classifica sono racchiusi in 4 colpi, e tutti possono sognare si alzare al cielo il trofeo del Sony Open, un torneo nato nel 1965 e con un montepremi complessivo di 8.3 milioni di dollari.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Golf su OA Sport...