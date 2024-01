Gangwon 2024, azzurri lontani dal podio nelle finali dei 500 metri dello speed skating

Andate in archivio le finali dei 500 metri uomini e donne del programma dello speed skating di questa edizione delle Olimpiadi Invernali Giovanili a Gangwon, in Corea del Sud. Sull’anello di ghiaccio del Gangneung Oval, sono stati assegnati i titoli a Cinque Cerchi e gli azzurri non sono rientrati nel novero delle posizioni di vertice.

Nella prova femminile Noemi Libralesso e Giorgia Franceschini si sono classificate rispettivamente in 21ma e 23ma posizione con i crono di 43.09 e di 43.29. L’oro è andato all’olandese Angel Daleman che in 39.28 ha preceduto la coreana Jung Huidan (39.64) e la giapponese Waka Sasabuchi (39.64). Le prime tre della graduatoria sono state le uniche a infrangere la barriera dei 40″. Un riscontro che segue un po’ la tradizione di questa disciplina, vista l’affermazione di una rappresentante dei Paesi Bassi.

Tra gli uomini erano presenti Lorenzo Minari e John Bernardi, il cui piazzamento è stato il seguente: 13° in 37.92 e 15° in 38.52. A mettersi il metallo pregiato al collo è stato il tedesco Finn Sonnekalb che in 36.61 ha battuto di 18 centesimi il norvegese Miika John Klevstuen e di 0.52 il coreano Shin Seonung.

