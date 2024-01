Federica Brignone punta in alto a Cortina: “Il passato non conta, posso salire sul podio qui”

La Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino fa tappa a Cortina questa settimana per un trittico di gare veloci sull’Olympia delle Tofane. Da venerdì 26 a domenica 28 gennaio la pista ampezzana ospiterà infatti due discese libere ed un SuperG, mentre quest’oggi è stata annullata per maltempo (forte vento) la seconda prova cronometrata.

Federica Brignone, grande protagonista della prima parte di stagione ma reduce da un calo nel mese di gennaio, ha ben figurato nel primo e unico training ufficiale (disputato ieri) firmando il 3° tempo a 48 centesimi dalla francese Laura Gauche: “Il fatto di fare una sola prova fatta bene mi lascia tranquilla perché sono riuscita a completare il lavoro. La pista la conosco molto bene e mi sento pronta per la gara“, dichiara la valdostana alla FISI.

“Quando sei al cancelletto di partenza il passato non conta nulla, però ogni anno arrivo qui e penso che mi piacerebbe moltissimo salire sul podio. So che posso farlo solo se metto in pista il mio miglior sci. La pista non è difficilissima, alcuni anni è più ghiacciata, altri meno. In ogni caso le possibilità le ho, devo impegnarmi per dare il meglio“, aggiunge l’azzurra. Brignone non è mai salita sul podio in Coppa del Mondo a Cortina, località in cui vanta un 4° posto in SuperG nel 2022 come miglior risultato.

Foto: Lapresse