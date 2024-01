F1: Toto Wolff rinnova con la Mercedes sino al 2026

Toto Wolff resterà per altre tre stagioni in F1 in qualità di team principal della Mercedes: ora è ufficiale. A renderlo noto è stato lo stesso dirigente tracciando già le linee guida per i prossimi anni, con la volontà di tornare a primeggiare superando la Red Bull.

In un’intervista al Daily Telegraph ha detto: “Alla fine, come azionista, voglio il miglior ritorno sull’investimento, il ritorno sull’investimento è vincente. Non cercherò di mantenere una posizione in cui penso che qualcuno farà meglio di me. Mi assicuro di avere persone intorno che possano dirmi il contrario”.

Poi ha specificato: “Abbiamo deciso: ‘Facciamolo ancora’. Faccio parte di questa squadra in varie funzioni. Sono un co-azionista. Sono nel consiglio di amministrazione. Queste sono cose che non cambieranno qualunque sia il ruolo esecutivo o non esecutivo che ricopro. Mi sento bene. Il rischio per me è sempre più noia che burnout. Ed è per questo che abbraccio le sfide che abbiamo oggi, anche se a volte sembrano molto, molto difficili da gestire”.

Toto Wolff è quindi pronto insieme ai suoi piloti, Hamilton e Russell a sfidare Christian Horner e Max Verstappen. All’inizio della prossima stagione non manca poi molto: e i “motori della dialettica” sono già caldi.

Foto: Lapresse

