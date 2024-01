F1, la Red Bull rivela la data di presentazione della RB20: si vedrà davvero la nuova monoposto?

Il quadro si sta per chiarire. Il mese di febbraio sarà, come da tradizione, occasione per presentare le nuove monoposto che prenderanno parte al Mondiale 2024 di F1. Non ci saranno cambiamenti sostanziali dal punto di vista tecnico e quindi difficile assistere dalle rivoluzioni. Per questo motivo, la Red Bull, dominante l’anno scorso con Max Verstappen, parte con i favori del pronostico.

La Ferrari cercherà di contendere l’iride alla scuderia di Milton Keynes. Il 13 febbraio la Rossa si svelerà e, secondo indiscrezioni, sarà un progetto che andrà verso la filosofia costruttiva della Red Bull. Adrian Newey, progettista della macchina anglo-austriaca, potrebbe ulteriormente stupire. È con curiosità che si attende la presentazione della monoposto in questione, annunciata il 15 febbraio.

Season 20 Launching 15.02.2024 pic.twitter.com/kosnvO509i — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 15, 2024

Ci si chiede: sarà un unveiling vero? Il dubbio c’è sulla base di quanto fatto ultimamente dalla squadra campione del mondo. Red Bull, infatti, ha spesso mostrato esclusivamente la livrea con gli sponsor su una vettura desueta, che non fosse appunto la “nuova nata”. Un gioco a nascondersi in vista dei test del 21-23 febbraio in Bahrain?

Lo scopriremo. Di sicuro, in Ferrari e in Mercedes faranno particolare attenzione a quanto vorrà mostrare la truppa guidata da Christian Horner.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Formula 1 su OA Sport...