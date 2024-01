Dakar 2024, Sebastien Loeb domina lo stage, Carlos Sainz sempre al comando della generale

Sebastien Loeb domina lo stage. Carlos Sainz si conferma in vetta alla classifica generale. La Dakar 2024 entra sempre più nella sua fase decisiva, e anche la giornata odierna è andata a scrivere una pagina importante a livello di classifica generale. Era in programma la Hail-Alula, una tappa che prevedeva 417 chilometri di prove speciali e 222 di trasferimento. Tanti cambi di scenario. Da sabbia e dune in avvio, passando per asfalto e ciottolato, fino a nuova zona desertica nel finale.

Da questo scenario è emerso Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) che si è aggiudicato lo stage con il tempo complessivo di 4 ore, 17 minuti e 33 secondi. Alle sue spalle Carlos Sainz (Team Audi) a 4:14, mentre chiude al terzo posto il francese Mathieu Serradori (Century Racing Factory) a 4:43, mentre è quarto il belga Guillaume De Mevius (Overdrive Racing) a 9:52.

Quinto il suo connazionale Stephane Peterhansel (Team Audi) a 10:34, mentre è sesto il brasiliano Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) a 11:03. Settimo lo svedese Mattias Ekstroem (Team Audi) a 14:08, quindi ottavo il francese Romain Dumas (Rebellion Racing) a 14:18, mentre è nono il suo connazionale Guerlain Chicherit (Overdrive Racing) a 20:20. Chiude la top10, infine, lo statunitense Seth Quintero (Toyota Gazoo) a 20:21.

In classifica generale Carlos Sainz continua a condurre con un ampio margine. Sebastien Loeb, infatti, è secondo a 20:33, mentre dalla terza posizione di Lucas Moraes i distacchi valicano l’ora (1:12.02).

Foto: Frederic Le Floc H/DPPI/IPA Sport 2/IPA

