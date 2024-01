Dakar 2024, Adrien Van Beveren si impone tra le moto, Ricky Brabec consolida la leadership della generale

Adrien Van Beveren si impone nella nona tappa della 46a edizione della Dakar: il francese ha avuto la meglio nella frazione da Hail ad Alula che prevedeva ben 417 km di prove speciali.

Per il pilota della Honda sono stati decisivi i bonus accumulati proprio nelle speciali: ben 5’36” che gli hanno permesso di far segnare il tempo di 4:36:36 e di sopravanzare lo statunitense Ricky Brabec (Honda) per soli 42 secondi, firmando così il secondo successo di tappa in questa edizione della Maratona del Deserto dopo quella colta nella sesta tappa, ossia quella “marathon”.

Brabec si può comunque consolare per aver consolidato la prima posizione nella classifica generale: 7’09” di vantaggio su Ross Branch e 11’16” di margine nei confronti di Van Beveren. Branch che oggi ha concluso in quinta posizione a 7’09” da Van Beveren, non essendo mai tra i principali protagonisti. Non brillantissimo neanche Cornejo Florimo che resta quarto nella generale e oggi ha chiuso in settima piazza a 10’07”.

Foto: IPA Agency

