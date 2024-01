F1, Gerhard Berger senza mezzi termini su Max Verstappen: “Migliore di Ayrton Senna”

E’ sempre estremamente difficile affrontare il discorso del migliore di tutti i tempi. Troppe le variabili in gioco, specialmente se si parla di F1 dove le qualità dell’uomo devono fondersi con una monoposto. Tuttavia, ci sono racing driver in grado di fare la differenza e di imporre il loro talento. Tra questi c’è l’olandese Max Verstappen, dominatore delle ultime stagioni nel Circus.

In vista del campionato 2024, il favorito numero uno per la vittoria finale è ancora lui. Il feeling messo in mostra con la Red Bull, considerando un regolamento tecnico non mutato in maniera significativa, è tale che Max possa presentarsi ai nastri di partenza come l’uomo da battere. A esprimersi a riguardo è stato l’ex pilota di McLaren, Ferrari e Benetton, Gerhard Berger.

Ebbene, secondo l’attuale manager austriaco, Verstappen è a pieno titolo un qualcosa di raro: “Mi ero sbilanciato in passato nel definire Ayrton Senna il miglior pilota di tutti i tempi. Ora credo però che Verstappen sia leggermente al di sopra: Max ha abilità che non avevo mai visto prima“, le sue considerazioni (Fonte: Kronen Zeitung).

Parole che possono far discutere e significative dal momento che Berger ha avuto modo di competere con Senna, conoscendo le strepitose abilità del brasiliano. A questo non resta che attendere fin dove si spingerà il pilota olandese.

Foto: LaPresse