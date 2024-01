Equitazione: Charlotte Fry vince il primo round del dressage ad Amsterda

Una nuova tappa della FEI World Cup 2023-2024 di dressage si è aperta oggi in quel di Amsterdam. Sul campo di gara olandese amazzoni e cavalieri si sono sfidati nella prova più classica della specialità equestre. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

A vincere è stata la fortissima britannica Charlotte Fry che, in sella a Everdale, si è piazzata al primo posto facendo registrare uno score di 77.761%, davanti alla tedesca Isabell Werth, seconda su DSP Quantaz a quota 76.869%, e allo svedese Patrik Kittel, terzo avendo montato Touchdown e avendo fatto segnare un punteggio di 75.848%.

Non vi erano italiano presenti in concorso, in un contest che domani proporrà un’altra prova. Sabato 27 gennaio infatti sarà sempre la volta del dressage, ma questa volta nella modalità “Freestyle”.

Domenica 28 gennaio invece, sarà la volta del concorso di salto a ostacoli, facente parte della FEI Jumping World Cup 2023-2024.

Foto: (AP Photo/Carolyn Kaster)