Elisabetta Cocciaretto rivela un problema di salute: “Ero a terra, ricoverata in Cina. Serve pazienza”

Una vittoria che ci voleva. Elisabetta Cocciaretto (n.66 del ranking) ha cominciato bene la propria avventura negli Australian Open 2024. La marchigiana si è imposta contro la svizzera, proveniente dalle qualificazioni, Lulu Sun (n.193 del mondo) con il punteggio di 6-1 7-5 e ha ottenuto il pass per il secondo turno. Sul suo cammino ci sarà la testa di serie n.27, Emma Navarro, e sarà una partita complicata.

Non viene da un bel periodo Cocciaretto e ne ha parlato in conferenza stampa: “Lo scorso ottobre in Cina sono stata ricoverata in ospedale per una infezione batterica, per qualcosa che ho bevuto o mangiato, e ci ho messo un po’ a riprendermi. Ho ripreso ad allenarmi con continuità a dicembre, e ho deciso di giocare due 125 per mettere un po’ di match nelle gambe. E’ stato un periodaccio, sono contenta di essermi ripresa completamente, ma ovviamente dovrò avere un po’ di pazienza. Sono venuta qui consapevole che ci metterò ancora un po’ di tempo, ma so che piano piano giocherò sempre meglio“, ha rivelato Elisabetta.

Un percorso di recupero in cui ogni cosa è stata utile: “L’esperienza mi ha dato forza, ero a terra, con le difese immunitarie a terra. Il Team Italia mi ha aiutato, mi hanno curato benissimo, con affetto e competenza, e da lì ho ritrovato sempre più forza. Non mi era mai accaduto di perdere una partita come quella con Putintseva ad Hobart anzi, mi è sempre accaduto il contrario, di ribaltare partite impossibili. Ma è stata una partita utile, mi ha insegnato che fino alla stretta di mano non è mai finita. Dopo la partita ero dispiaciutissima, ero nera, ma ho cancellato subito e mi sono detta ‘allenati meglio per far bene a Melbourne’ “.

Parlando del match odierno, Cocciaretto ha aggiunto: “Oggi è stato un primo turno complicato; lei arrivava dalle qualificazioni, ha un tennis divertente ed è molto aggressiva. Ho pensato solo al mio gioco e credo di aver fatto bene. Le condizioni erano difficili, tanto caldo e, soprattutto, tanto vento che ho cercato di usare a mio vantaggio, ho cercato di essere più paziente e di giocare semplicemente a tennis“.

Pensando poi ai prossimi obiettivi, la tennista nostrana ha concluso: “Lo scorso anno è stato quello delle tante prime volte, con il bagaglio di esperienze fatte avrò certamente una visione più completa. Di certo ho maggiore consapevolezza, so cosa aspettarmi perché so cosa ho fatto male e cosa ho fatto bene. Deve essere un anno di conferme, ovviamente con l’obiettivo di migliorarmi. Voglio limare qualche mio limite e divertirmi…quello sempre!“.

