Dominik Paris raggiante a Wengen: “Esultato di nuovo in superG, spero in uno step in discesa”

Dominik Paris ha conquistato un bel quarto posto nel superG di Wengen, prova valida per la coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Dopo il quinto posto ottenuto ieri in discesa sulla mitica pista del Lauberhorn, l’azzurro si è ben comportato sulla pista svizzera e ha concluso ad appena sei centesimi dal gradino più basso del podio, su cui è salito il norvegese Aleksander Kilde. La gara è stata vinta dal francese Cyprien Sarrazin, capace di imporsi con 58 centesimi di margine sullo svizzero Marco Odermatt e un secondo su Kilde.

Dominik Paris ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “È andata bene, finalmente ho esultato di nuovo in superG, anche se manca pochissimo per il podio. Sono contento perché ho spinto da cima a fondo, ho avuto sensazioni ottime“. L’altoatesino si è proiettato verso l’attesissima discesa di domani, che partirà dall’alto e che rappresenta uno degli eventi più importanti della stagione: “Domani si fatica di più, soprattutto dopo due gare come quelle di ieri e oggi. Domani spero di fare ancora uno step in avanti“.

Foto: FISI/Pentaphoto

