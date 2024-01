Dakar 2024, orari tappa di oggi Yanbu-Yanbu: percorso, programma, tv, streaming

Siamo giunti ufficialmente all’ultima tappa della Dakar 2024. Oggi, infatti, andrà in scena il 12° stage della corsa più dura del mondo, che andrà a fare calare il sipario sulla 46a edizione del rally che si sta disputando in Arabia Saudita.

La carovana sarà impegnata nello stage che partirà da Yanbu e si concluderà ancora a Yanbu. La tappa conclusiva sarà particolarmente rapida. 175 chilometri di prove speciali e 153 di trasferimento. In poche parole, tutto si deciderà in pochissimo tempo.

Il profilo del percorso odierno non sarà impossibile, anzi. La mappa infatti vede un andamento lineare e breve, per cui i piloti dovranno dare il tutto per tutto in pochissimo tempo. Le classifiche sono ormai in ghiaccio, per cui servirà davvero il tutto per tutto nell’ultimo atto della Dakar!

La 46ª edizione della Dakar gode della copertura televisiva di Eurosport, Discovery+ in relazione agli highlights e ad approfondimenti su ogni tappa. Oggi il riassunto sarà su Eurosport2 (211) a partire dalle ore 21.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle varie speciali, con cronache e classifiche annesse.

CALENDARIO DAKAR 2024 OGGI

Venerdì 19 gennaio (orari italiani)

12a tappa, Yanbu-Yanbu – 175 chilometri di prove speciali e 153 di trasferimento

Ore 05.25 partenza moto

Ore 06.29 partenza quad

Ore 07.35 partenza auto

Ore 08.52 partenza camion

DAKAR 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (sintesi su Eurosport 2 alle 21.00)

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

Foto: IPA Sport 2