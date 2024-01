F1, come sarà la nuova Ferrari? Soluzioni spinte per la sfida alla Red Bull

Come sarà la nuova Ferrari? Il 13 febbraio la Rossa, che prenderà parte al Mondiale 2024 di F1, mostrerà le proprie forme e non manca la curiosità in merito nel vedere quali correttivi i tecnici della scuderia di Maranello avranno apportato al nuovo progetto. La criticità principale della SF-23, come anche di altre monoposto del recente passato, era quella della gestione delle gomme.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà adottato un telaio anteriore a chiglia e fiancate più spioventi. Una filosofia in linea con quanto fatto dalla Red Bull, ma non limitandosi a creare un clone della RB19, ben sapendo che Adrian Newey escogiterà sempre qualcosa di importante rispetto al modello precedente. Giova ricordare, infatti, che non ci saranno grossi stravolgimenti regolamentari tali da poter consentire una “rivoluzione” tecnica.

Tra le indiscrezioni che riportano testate del settore, c’è anche quella di una macchina realizzata per essere ai limiti del peso in termini di “leggerezza” per avere efficienza anche da questo punto di vista. Le linee guida sono queste e scopriremo anche se ci saranno novità sul fronte meccanico. Il sistema di sospensioni, infatti, è stato tra gli aspetti assai critici del modello 2023.

E’ chiaro che centrare questo obiettivo non sarà affatto semplice, anche perché la Red Bull può partire da una condizione di vantaggio e ci sarà il Budget Cap da rispettare.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI