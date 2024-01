Dakar 2024, orari tappa di oggi Alula-Alula: percorso, programma, tv, streaming

Ci siamo, oggi prende ufficialmente il via la Dakar 2024! La corsa più dura del mondo è pronta per la sua 46a edizione complessiva, la quinta consecutiva che si disputerà in Arabia Saudita. Quest’anno ci attende un percorso ancor più duro e selettivo rispetto agli anni scorsi, con deserto e dune che andranno a definire la classifica finale.

Oggi, venerdì 5 gennaio, si inizierà con una prova leggera, per togliersi la ruggine di dosso e iniziare a fare familiarità con mezzi e percorso. Il prologo odierno sarà di 158 chilometri complessivi. Di questi 130 saranno di trasferimento e appena 28 di prove speciali.

Un primo impegno breve ma che nasconderà subito le prime insidie ai partecipanti della corsa che, giova ricordarlo, si concluderà il 19 gennaio dopo 12 tappe tutte da vivere.

La 46ª edizione della Dakar, in programma dal 5 al 19 gennaio, godrà della copertura televisiva di Eurosport, Discovery+ in relazione agli highlights e ad approfondimenti su ogni tappa. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle varie speciali, con cronache e classifiche annesse.

CALENDARIO DAKAR 2024 OGGI

Venerdì 5 gennaio

Ore 6.30 Prologo SEA CAMP-SEA CAMP (Speciale 27 KM)

DAKAR 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (differita su Eurosport in serata)

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Fredric Le Floc/DPPI

Leggi tutte le notizie di Rally su OA Sport...