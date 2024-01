Dakar 2024, orari tappa di oggi Alula-Al Henakiyah: percorso, programma, tv, streaming

Ci siamo finalmente, ha preso il via il via la Dakar 2024! La corsa più dura del mondo è giunta alla sua 46a edizione complessiva, la quinta consecutiva che si svolge in Arabia Saudita. Quest’anno il percorso si preannuncia ancor più duro e selettivo rispetto agli anni scorsi, con deserto e dune che andranno a definire la classifica finale.

Oggi, sabato 6 gennaio, si comincerà a fare sul serio dopo il breve prologo di ieri. La tappa odierna misura 541 chilometri: di questi 127 saranno di trasferimento e addirittura 414 di prove speciali

La 46ª edizione della Dakar, in programma fino al 19 gennaio, gode della copertura televisiva di Eurosport, Discovery+ per gli highlights e ad approfondimenti su ogni tappa. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle varie speciali, con cronache e classifiche annesse.

CALENDARIO DAKAR 2024 OGGI

Sabato 6 gennaio

Ore 6.15 – 1a tappa Alula-Al Henakiyah (speciale 414 km)

DAKAR 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (differita su Eurosport 2 degli highlights dalle 21 alle 22)

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI

