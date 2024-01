Dakar 2024, Al-Attiyah trionfa nel quinto round tra le auto. Penalità per Loeb

Al-Attiyah trionfa alla quinta tappa della Dakar 2024, categoria auto. Una prova brillante per il pilota della Nasser Racing, rimasto al comando per tutta la durata della gara. Il qatariota nello specifico ha fatto segnare un crono di 1:37:25, regolando Chicherit che, in forza alla sua Ovedrive Racing, ha rimediato un gap di 1:51.

Terza posizione poi per la Toyota Gazoo Racing di De Villiers, con un ritardo di 4:20. Tegola pesantissima infine per il francese Loeb, il quale ha subito una penalità di ben quindici minuti, chiudendo lo stage al trentunesimo posto a 21:13.

Nella classifica generale Al Rajhi mantiene ancora la leadership con 17:24:04, precedendo Al-Attiyah, adesso secondo a 9:03. Terza posizione quindi per Sainz (a 11:31), nono invece Loeb.

Foto: IPA Agency/ Frederic Le Floc/H/DPPI/IPA Sport2

