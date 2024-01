Come cambia il tabellone degli Australian Open con l’eliminazione di Rune: chi può approfittarne

Dopo la netta sconfitta di Frances Tiafoe contro Tomas Machac, il secondo turno degli Australian Open 2024 miete un’altra vittima eccellente nel tabellone di singolare maschile. Stiamo parlando di Holger Rune, ottava testa di serie e n.8 del ranking mondiale, che ha ceduto a sorpresa in quattro set alla wild card francese Arthur Cazaux per 7-6 6-4 4-6 6-3 in quasi tre ore e mezza di gioco.

Il talentuoso danese classe 2003, che in precedenza aveva battuto 3-1 al debutto il giapponese Yoshihito Nishioka, esce dunque prematuramente di scena a Melbourne nel primo Major della stagione rendendo ancor più incerto ed equilibrato il suo spicchio di tabellone. Chi sarà in grado di approfittarne e raggiungere almeno i quarti di finale, con all’orizzonte una probabile sfida contro Dimitrov o Zverev?

Il principale indiziato risponde al nome di Hubert Hurkacz, numero 9 del seeding e attualmente in campo per il suo incontro di secondo turno contro la rising star ceca Jakub Mensik. Il vincente di questo match se la vedrà ai sedicesimi con l’ostico francese Ugo Humbert, mentre al terzo turno sempre in questo spot di tabellone si affronteranno Cazaux ed il solido olandese Tallon Griekspoor.

