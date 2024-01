Come cambia il calendario di Jannik Sinner: niente Marsiglia, un 500 prima dei 1000 americani e la terra

Archiviata una trionfale trasferta australiana in cui ha centrato subito il primo vero grande obiettivo della sua stagione, Jannik Sinner guarda avanti e pensa già alla tabella di marcia da seguire in vista del prossimo appuntamento Slam dell’anno, il Roland Garros. Prima però ci sono diversi tornei prestigiosi e importanti anche in ottica rincorsa al n.1 del ranking mondiale.

Rispetto alla programmazione pianificata ad inizio 2024, il tennista azzurro ha deciso di rinunciare all’imminente ATP 250 di Marsiglia per ricaricare un po’ le batterie dopo la cavalcata vincente agli Australian Open. L’altoatesino dovrebbe dunque tornare in campo dal 12 al 18 febbraio in occasione dell’ATP 500 di Rotterdam (cemento indoor), dove potrebbe incontrare nuovamente il russo Daniil Medvedev dopo la finale di Melbourne.

A quel punto Sinner si proietterà direttamente verso i due Masters 1000 sul cemento americano, con Indian Wells dal 6 al 17 marzo e Miami dal 20 al 31 marzo. Al termine del cosiddetto “Sunshine Double”, l’attuale numero 4 al mondo tornerà in Europa per cominciare la stagione sulla terra rossa presumibilmente dal Masters 1000 di Montecarlo (7-14 aprile).

Da capire poi se Jannik si presenterà all’ATP 500 di Barcellona (15-21 aprile) e al 1000 di Madrid (24 aprile-5 maggio), mentre è sicuramente intenzionato a partecipare agli Internazionali d’Italia previsti dall’8 al 19 maggio al Foro Italico di Roma, ultimo evento di preparazione in vista del Major parigino che si terrà dal 26 maggio al 9 giugno.

Foto: Lapresse